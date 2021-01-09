寒冷天氣持續至下周中　下周五升至20度　氣溫回暖4日後再轉冷

寒冷天氣警告現正生效，天文台今日（9日）錄得最低氣溫攝氏8度。天文台預測，寒冷天氣將持續至下周中，至下周四（14日）起氣溫回升。不過天氣回暖4日後，於1月18日氣溫將再度下跌，料最低氣溫降至攝氏12度。

天文台的九天天氣預測顯示，明日（10日）天氣仍然寒冷及乾燥，最低只有攝氏9度。（天文台網站截圖）

天文台的九天天氣預測顯示，明日（10日）天氣仍然寒冷及乾燥，最低只有攝氏9度，相對濕度介乎40%至60%；大致多雲，日間部分時間天色明朗。而寒冷天氣將持續至下周三，於下周四氣溫將回升至攝氏14度至18度，而下周五的最高氣溫更升到攝氏20度。天文台指，受冬季季候風及其補充影響，廣東的寒冷及乾燥天氣會持續至下周中期，而下周初天色漸轉晴朗，預料冬季季候風在下週後期緩和，廣東沿岸氣溫回升。

氣溫有如「過山車」 1月18日最低氣溫跌至攝氏12度

不過，於1月18日氣溫將再下跌，天文台預測當日最低氣溫只有攝氏12度，而最高氣溫為攝氏17度。天文台指，當日早上寒冷，部份時間有陽光及乾燥。當日的相對濕度介乎40%至70%。

▼1.8市民上大帽山感受零下溫度▼

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今日正午相對濕度僅30%或以下

天文台指，由於冬季季候風正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣，於今日正午時份，本港普遍地區的相對濕度維持在30%或以下。天文台預測，本港下午及晚上天氣寒冷及乾燥，大致多雲，下午部分時間有陽光，吹和緩至清勁北至東北風。

於今日下午2時40分，大帽山錄得攝氏4.2度，而本港各區普遍溫度介乎攝氏11度至12度，荃灣及屯門錄得約攝氏10度，昂坪則錄得攝氏7.8度。