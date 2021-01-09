「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧 　市民「打卡」散心

新冠肺炎疫情近日有回落趨勢，但二人限聚令等社交措施未解禁，不少港人周末到郊外散心。以紅葉美景聞名，有「港版輕井澤」之稱的粉嶺流水響水塘，成為近期市民郊遊熱點。今早前往流水響的小巴站有逾百人候車，輪候人龍需要「打蛇餅」。 至於流水響現場更見人頭湧湧，不少市民眼見美景當前放下戒心，三、五成群聚集，享受大自然風光，有人更脫下口罩拍照留念。有市民表示，疫情下生活壓抑，周末想到郊遊放鬆，並形容「唔郊遊好凄涼，喺屋企難過日子。」

流水響水塘的橙紅葉吸引不少市民拍照。（梁鵬威攝）

早上11時，粉嶺港鐵站輪候前往流水響水塘的小巴站大排長龍，現場所見，至少有約150人排隊，人龍「打蛇餅」佔據旁邊兩個站頭。營辦商亦加密小巴班次，安排市民前往水塘。

小巴營辦商職員林先生指，今早7、8時開始，前往流水響的小巴站已見人潮，到大約11時為更為高峰期，輪候小巴的人流不絕，故特別安排調動其他兩條線路的小巴支援，以疏導人潮，站頭同事亦須加班維持秩序。

早上11時，粉嶺港鐵站輪候前往流水響的小巴站大排長龍，估計有約150人排隊。（梁鵬威攝）

坐圍封燒烤場休息用膳 人潮下脫口罩拍照

《香港01》記者到流水響水塘視察，逗留約兩小時間，現場人頭湧湧，塘邊一樹一木，均是「打卡」熱點。有家長帶同子女觀賞紅葉，不少人亦忘卻二人限聚禁令，三五成群享受大自然風光，有人更脫下口罩拍照留念。因應疫情，港府已圍封的戶外燒烤場避免人群聚集，但有市民亦闖入燒烤場範圍，坐下休息及用膳。

市民Janice 與友人帶同狗隻到流水響散心。（梁鵬威攝）

人狗戶外散心「唞氣」

市民余小姐與朋友一行五人，攜同愛犬到流水響郊遊。她表示，一直視愛犬如家人，疫情期間人、狗均要「唞氣」，趁周末到郊遊散心。對於社交距離措施近一個多月以來未有放寬，余小姐的同行友人Janice表示，「無辦法，港人都要面對，做好個人防疫。」

與兄弟姊妹及友人一同郊遊的林先生表示，周末到郊外欣賞大自然，呼吸新鮮空氣，心情會更愉快。他又期望，若然疫情緩和情況許可，政府在農曆年假期間的防疫措拖勿過嚴，考慮彈性處理年宵市場，讓市民感受節日氣氛。與其同行的林婆婆表亦示，疫情下生活壓抑，周末要郊遊放鬆，「唔郊遊好凄涼，喺屋企難過日子。」

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市民Wing帶同兩個小公仔到場拍照，為疫情下的生活解悶。她表示，由於疫情未能離港旅遊，笑言「港版輕井澤」的美景，令人有外遊感覺，可暫解「旅遊癮」。雖然今日在郊外仍擠滿人群，Wing說，不太擔心因多人容易受感染，自己亦會多留意，在人多時會戴口罩。她續指，今日天色較陰沉，下周末會再前來，期望能在陽光下拍照，捕捉到美麗時刻。