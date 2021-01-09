新冠肺炎｜中九龍幹線隧道工程累計7人染疫　工地停工全員需檢測

路政署今日（9日）表示，轄下「中九龍幹線中段隧道工程合約」馬頭角工地有工人確診新冠肺炎。路政署稱，昨﹙8日﹚得悉馬頭角工地內一名承建商工人確診，而有關承建商已隨即聯絡衞生防護中心，並為工地全面清潔及消毒，以及安排涉事工程人員，接受病毒檢測。直至今日下午1時正，路政署得悉該工程再有6名分別在馬頭角及何文田工地工人初步確診。

路政署今日（9日）表示轄下中九龍幹線——中段隧道工程合約有工人確診新冠肺炎。（路政署圖片）

路政署發言人指，有關工程合約的總承建商為布依格﹙土木工程﹚有限公司。第一名確診工人於1月6日感到不適，自行求醫，並於兩日後（8日）接獲通知確診。該工人最後上班日期為1月5日，至於初步確診的6名工人，最後上班日期為1月8日早上。

路政署表示，疫情期間，承建商在地盤一直嚴格執行各項防疫措施，包括為所有進入地盤人士探熱、提供口罩及其他防護裝備，並要求所有人士必須佩戴口罩，亦已加強工作環境的清潔和消毒。

有關工程的馬頭角工地，已於昨日（8日）停工，而其他工地亦於今日即時停工，並已根據衞生防護中心指引，安排進行全面清潔及消毒，所有相關工程人員都需接受病毒檢測，而承建商會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，跟進後續安排。