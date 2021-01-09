印尼政府下周推新規定　勞福局指港僱主毋須代付印傭良民證費用

印尼政府將於下周五（15日）實施「免除輸出勞工就業服務費用」新規例，早前坊間有質疑指印尼中介或會將「培訓費」轉嫁僱主。勞工及福利局今日（9日）解釋新規例，指印尼政府將承擔印傭的培訓費用，而與申請香港工作簽證無關的費用，包括申請「良民證」，香港僱主亦毋須支付。

印尼政府將承擔印傭的培訓費用，香港僱主亦無需要支付與申請香港工作簽證無關的費用，包括申請「良民證」。（資料圖片）

勞工及福利局於Facebook專頁指，與印尼駐港總領事館及印尼相關政府部門舉行視像會議，重申印尼地方政府將承擔輸出當地勞工，包括印傭的培訓費用。而香港僱主無需要支付與審批香港工作簽證申請無關的費用，包括為印傭申請良民證的費用。

至於有僱主關注為印傭支付在印尼的住宿費用，勞福局指，實際上為印傭離開印尼赴港前，需要於當地宿舍留宿一至兩天的費用，每晚大約港幣200至300元。勞福局指，印尼政府強調新規例下的收費項目將公開透明，並會監察整體推行情況，違反規定的印尼職業介紹所將會受到處分。當局指，總領事館已與僱主團體及職業介紹所組織會面，勞工處亦會與其分享獲得的資訊，並會繼續與總領事館保持緊密聯絡。