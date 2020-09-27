印尼政府新規　聘印傭最少加價4000元　僱傭公司斥措施不可接受

勞工及福利局局長羅致光今日（27日）發表網誌指，印尼政府移民工人保障局最近宣布將於2021年1月起實施新規定，屆時印傭出國護照、「良民證」，以及印尼社會保障供款費用將由僱主負擔，或更包含培訓費及赴港前住宿費等。 香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心董事經理張結民指，今日起公司就已經加價，若僱主想要從海外聘用印尼的家庭傭工，則需要多支付4000元，他認為短期內或會影響市場。得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭則表示，增加的費用或許高達6000元至8000元，措施不可接受。

勞福局局長羅致光於網誌表示，為免除印尼輸出勞工在求職、進行職業訓練以及接受就業服務轉介的過程中須支付的服務費用，以保障印尼勞工，令輸出勞工無需負上一身債務及支付十分高的利息，而產生的「債務束縛」，印尼政府移民工人保障局（Indonesian Migrant Worker Protection Agency）最近宣布，將於2021年1月起實施免除輸出勞工，其中包括外傭就業服務費用的新規定，日後印尼傭工申領出國護照、良民證，及印尼社會保障供款等約500至800港元的費用，將來或由僱主承擔。

（羅致光網誌截圖）

僱傭中心今日已加價4000元 短期或有影響

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心董事經理張結民指，相關政策已經醞釀很久，並將於明年1月14日起開始實施，除了護照費、良民證、社會保障供款之外，亦包括赴港前的住宿費。他說，因為要在海外聘請印尼傭工來港亦需要3、4個月的時間，所以今日起，公司已經就聘請印尼當地傭工來港的費用上調4000元，即現時聘請一名印尼當地的傭工大約需要1.4萬至1.6萬元。

他說政策如此，會有影響，但是作為僱傭中心卻沒有什麼辦法。他認為短期內，可能會令香港僱主聘用其他國籍，或已經在港的印尼傭工，但本港一直以來都對外籍傭工有需求，加上將來菲律賓亦有可能實施同樣政策，相信長期的影響不大。

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有僱傭中心斥措施不可接受 僱主或轉聘菲傭

得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭則表示，印尼政府新政策不可接受，且若實施，「請一個印傭要2萬幾蚊，又無經驗，僱主好難請！尤其如果做兩日就唔做了，成本太高！」

廖表示，印尼外傭本身在市場中就不吃香，大家更希望聘請會講英文的菲律賓外傭。她說現在台灣、新加坡都對政策表示反對，認為香港也並非「無印尼工人就唔得」，希望大家都可以再多做考慮。

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