周梓樂死因｜陪審團裁定死因存疑　科大：周梓樂離世是一場悲劇

死因庭裁定科大學生周梓樂「死因存疑」。香港科技大學形容聆訊未能釐清所有疑團而感不幸，但相信公開透明的司法程序發現了更多證據，讓公眾對事件經過有進一步了解。科大表示，事件發生以來不時與周的家人聯絡，未來會繼續支持其家人。

死因庭裁定科大學生周梓樂「死因存疑」。（資料圖片／羅君豪攝）

科大學生周梓樂死因研訊，2男3女組成的陪審團退庭商議兩日後，在今日（9日）晚上以4比1裁定周梓樂「死因存疑」。



死因裁判官高偉雄聽取裁決後，認為是次研訊已差不多接近真相，認為若涉事停車場的閉路電視角度高5度、時間慢數秒，可能更能呈現真相。高偉雄形容周梓樂年輕有為，對其父母要處理類似研訊感難過，希望死因研訊能解答家屬疑團。

梓樂父親形容陪審團態度認真，尊重陪審團決定，希望向兒子表示已盡力尋找真相，但仍差少許，希望他有生之年會能找出真相。

科大形容周梓樂離世是一場悲劇，對死因聆訊未能為周同學的死因釐清所有疑團感不幸。（資料圖片）

香港科技大學表示，一直關注周的死因聆訊，亦有派員到死因庭旁聽，又指「雖然聆訊未能為周同學的死因釐清所有疑團」，但是次公開透明的司法程序發現了更多證據，讓公眾對當日事件的發生經過有進一步了解。

科大形容周梓樂離世是一場悲劇，指科大自事件發生以來，不時與周的家人聯絡，關顧他們的情况及需要，並提供適切協助，又指大學會秉持人本精神，繼續支持其家人。