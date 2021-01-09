周梓樂死因｜影像未解墮下8秒之謎　專家醫生憑環境證供推斷因由

前年11月4日晚將軍澳有警民衝突，凌晨時分科大生周梓樂被發現倒臥尚德停車場平台頭部重創，4日後不治，事件引起全城關注。事隔一年，死因庭傳召了消防員、救護員、警員、法醫等共48名證人，並審視142件證物。陪審團今（9日）裁定周死因存疑。由於無人目擊事件，閉路電視又碰巧未拍到周如何墮下，雖然聆訊途中，被裁判官發現斜對面的攝錄影片，拍到相信是周掉下的黑影，惟周步上3樓至墮至2樓之間的8秒，到底發生了何事，仍留為空白。醫生與專家只能憑周的傷勢，與現場的環境證供，推斷可能發生的情況。

死者周梓樂（終年22歲）2019年11月4日凌晨1時許，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

曾在群組留言在停車場食花生

周發生意外時，反修例示威仍然熾熱，周父稱其子前年11月3日深夜離家時沒說明外出原因， WhatsApp顯示其最後上線時間為1時正。從周的Telegram記錄可見，他凌晨時分曾在群組傳送由停車場拍向街道的照片，又表示自己「係停車場食花生姐」。零時49分，他傳出最後兩個訊息，分別為「同埋拎咗啲野落去」以及「俾人」。

相約時間火警鐘響有消防員到場

在相約時間，停車場有火警鐘響鬧，消防員住查看時，有市民指二樓平台有人受傷，並帶他們前去，即發現周躺在地上。隨後義務急救員趕至，發現周頭部重創，並即召救護員協助，因唐明街近唐俊街交界車輛擠塞，遂轉入另一車路進尚德邨，惟駛至廣盈閣的消防閘口時，又遭違例停泊的車輛堵住，最後需步行百多米入停車場，故此比平時花多數分鐘才到達現場。

停車場閉路電視拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)

+ 6 + 6 + 6

送院時不省人事顱底骨折

周即被送到伊利沙白醫院搶救，醫生指周當時已不省人事，右頭皮血腫，盤骨骨折，右肺尖出現氣胸，但沒有彈射物擊中的痕跡。電腦掃描後，診斷其頭部出現多處廣泛顱底骨折，顱內壓很高。按臨床表現及電腦掃描結果分析，就算他早10分鐘到院，存活的機會也很低。

法醫指頭似曾撞擊硬表面

法醫郭嘉琪認為周的死亡原因為頭部受傷，並指該傷勢可能由鈍器衝擊所致，她覺得頭部撞擊堅硬表面的機會，比起受鈍器襲擊更大。她解釋，周右腦出現「腦沖擊傷」，左腦傷勢則是對應的「腦對沖傷」。據此判斷，該是移動的頭部撞擊堅硬而不變形的表面造成，例如從高處墮下而令右側頭部撞地。法醫亦指，周右胸及右盤骨的傷勢可能在同一情況形成，其傷勢吻合由停車場三樓跌落二樓平台造成的傷勢。

無傷勢指向曾受襲擊

至於會否先受襲再墮下，因而難以發現遇襲傷勢，法醫直指：「我認為啲傷勢係由高處墮下形成，冇特別傷勢指向由襲擊導致。」她稱，曾在被殺案件發現傷者的頭骨留有兇器打頭造成的凹位，但該些個案沒出現「對沖」傷勢。

若曾受襲傷勢難與墮樓受傷位重疊

周父母委聘的資深法醫馬宣立，亦有到場觀看剖屍情況，馬大致同意郭法醫的分析。他補充指，若用槌或棍打頭，會使頭骨碎裂；但如果用磚頭的平面部份打頭，可能會形成線狀骨折，那就未必可分辨傷勢。不過，馬指要令襲擊受傷位置與墮樓受傷位置重疊，「要好planned咁做」。他認同在周的情況下，未覺有墮下以外的傷勢。

救援及醫護人員的主要供詞。(詳看下圖)

+ 2 + 2 + 2

未發現曾受催淚煙影響

另外，化驗結果就辣椒素、CN氣體、CS氣體以及俗稱山埃的氰化物無重大發現。辣椒素為胡椒噴劑的有效成份，而另外三種物質則為催淚煙的有效成份及相關代謝物。毒理報告亦顯示驗不到酒精或異常的用藥情況。

周步上3樓至掉下時差僅8秒

負責法證分析的政府高級化驗師鄭郁棋博士審視停車場錄影後，指鏡頭拍到的最後蹤影，為1時1分39秒由停車場二樓沿斜路走上三樓，而在8秒後，即1時1分47秒，二樓出現閃光，他估計閃光是由人向下跌造成。鄭之後帶人偶到停車場作影像重組。他指示警方將人偶從三樓拋落二樓，自己則在閉路電視控制中心觀察，發現人偶跌落時畫面確有閃光，因此推斷涉案錄影的閃光是周墮樓造成。

8秒內施襲再扔下樓難做到

鄭博士又稱，二樓及三樓結構相似，或令人混淆。他以錄影分析，認為周曾在二樓跨過矮牆，可能誤以為3樓矮牆外也有平台。鄭亦按步速推算梓樂上到三樓後是自己行去矮牆，並直言無證據指周遇襲。他認為要在8秒內施襲，再抬起周扔出矮牆，時間上並不足夠，甚至不可能。

人墮下通常需0.7秒認知才有反應

骨科醫生兼體育及運動醫學專家江金富綜合證據及文獻分析，推論周是意外從高處墮下，頭部先著地。他稱，有文獻顯示一般人由認知直至產生反應，通常需要0.7秒，而周墮樓的時間為0.93秒，即他墮下時大概只得0.23秒作出反應。醫生又補充，0.7秒的認知反應時間是在實驗室做實驗得出的結果，但一般人在現實之中需時超過1秒。

資深法醫馬宣立作供時亦提過，如周墮樓時手腳先著地，應該會斷開，很大可能會受傷但不會死。他亦謂：有時跌倒也看彩數，若跌得好awkward（突兀），跌的姿勢不好，後果可以好嚴重。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述事件經過。(詳看下圖)