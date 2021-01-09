周梓樂死因｜警方盡取影片未見意外一刻　律師一言驚醒助官尋回

科大生周梓樂前年11月被發現倒臥在尚德停車場，頭部重創，搶救數日後不治，死因庭經過29日研訊，陪審團今（9日）裁定周死於存疑。由於無人目睹出事經過，周為何受傷一直成謎，更曾引起不同揣測。領展應公眾要求，事發兩天後公開停車場的相關閉路電視片段，惟三樓的鏡頭會轉動拍攝，剛巧拍不到事發一刻的情況。負責蒐證的警員索取並翻看了附近屋苑的閉路電視錄影，他作證時曾稱「影唔到」墮樓情況。代表家屬的大律師及後再追問是否拍不到停車場錄影，這提問驚醒了裁判官，他親自回辦公室翻查影片，竟被他發現斜對面屋苑的攝錄機，在相若時間拍到疑為周梓樂墮下的黑影。

死者周梓樂（終年22歲）2019年11月4日凌晨1時許，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

事前有警民衝突防暴警曾發催淚彈

事發前夕，將軍澳唐德街某酒店有警員舉辦婚宴，引起大批不少市民在附近聚集，警方派員到場戒備。隨著夜色漸深，雙方的衝突亦加劇，凌晨零時30分左右防暴警在唐明街及唐俊街十字路口設防線，與對面尚德邨的示威者對峙。約10分鐘後，警方開始推進，並向停車場一帶發射催淚彈及橡膠子彈。

證人供述案發當日事發經過。(詳見下圖)

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領展開放片段卻未拍到事發經過

凌晨1時許，周被發現重傷伏在停車場二樓低層平台，由於無人目擊情況，坊間有傳他為躲避催淚彈或因中催淚彈而跌落樓，亦有猜測指他遇襲後被扔去平台。事件受到全城關注，領展兩日後應公眾要求，公開相關的停車場閉路電視片段。不過，即使鏡頭拍攝到周在停車場走動，但因部份鏡頭是會平移轉動，拍到梓樂的最後蹤跡為1時1分39秒由二樓步行至三樓，其後的舉動則無人知曉。

檢取影片警員作供研訊現突破

開頭十多日研訊，庭上播出不少錄影，例如停車場的閉路電視片段，以及傳媒直播的衝突場面，惟所有畫面均未能道出周受傷的因由，周是否墮樓、如何墮樓依舊成謎。直至聆訊進入第13日，負責檢取影片的偵緝警員魏冠傑作供，並接受代表梓樂父母的大律師鄭淑儀盤問，間接令研訊出現突破性發展。

警認有取各大廈片段

魏探員隸屬東九龍重案組，他在調查中負責索取及翻看涉案的閉路電視片段，包括停車場、富康花園，以及廣明苑的錄影，他亦有交代如何檢取錄影以及翻看影像的發現。鄭大狀盤問魏時，引述警方調查報告，指魏事發當月先後兩次向保安索取廣明苑的閉路電視錄影，並問該些鏡頭有無拍到墮樓情況，魏當時回覆：「影唔到。」隨後被追問會否拍攝到停車場時，亦同樣回應沒有。

官親自再翻查片段發現關鍵影像

然而，這問題卻引起裁判官高偉雄的注意，他在翌日下午開庭時表示，他中午時段翻看相關片段後，發現當中有關鍵影像。他又要求警方仔細審視該段片段，以確保調查完整、充分，「先可以安心落去（繼續研訊）」。

閉路電視拍到周梓樂的影像及裁判官的發現。(詳看下圖)

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警曾收該屋苑影片卻未有發現

次日庭上播出該關鍵影像，原來在周被發現地點斜對面的屋苑廣新閣，其地下有一支鏡頭，剛好是拍到停車場的一角，亦即是周出事的地方。畫面顯示，鏡頭主要對著一個羽毛球場，右上方可見部分停車場，在相若時分有一黑影在停車場墮下。後來研訊又提及，相關職員向警方提交錄影時，連同截圖呈上，以顯示每一鏡頭的拍攝範圍。換言之，警方收到該些證據時，即使未開始翻看片段，應能得知有鏡頭拍攝到停車場，卻未有發現如此重要的影像。

警稱以天文台時間校對鏡頭時間

此外，警方校對錄影時間也有錯漏。魏探員供稱，他事發當日索取富康花園及停車場的閉路電視片段，調查後得知停車場所有鏡頭屬同一系統，因此時差相同，而富康花園不同座數的鏡頭則各有時差。至於如何確認停車場的時差，他回應當日在閉路電視控制室，以天文台時間與當下鏡頭錄影的時間作對比。

專家發現警方校對時間有誤

不過，政府高級化驗師鄭郁棋博士認為魏的校對結果不太準確。鄭檢視停車場與富康花園的錄影，以追蹤梓樂的行動路線。期間，他在某些鏡頭發現，根據警方提供的時間，理應在相若時間發生的事，兩邊卻出現13秒誤差；只是他也無法確定警方只是就其中一邊的校對出錯，還是兩者皆不準確。鄭博士覺得警員或只以目測計算時差。雖然他強調警方的校正結果不會影響其分析，但也直言：「畀我做個校對，我相信會做得準啲。」

案件編號：CCDI-932/2019(DK)