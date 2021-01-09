周梓樂死因｜陪審團退庭兩天裁定周死因存疑　官指研訊已接近真相

科大生周梓樂前年11月被發現倒臥尚德停車場平台，4日後不治，當晚該區曾發生警民衝突。事隔一年，死因庭展開研訊，裁判官高偉雄昨給予非法被殺、死於意外、死因存疑共3個裁決選項後，5人陪審團退庭商議。惟他們討論約6小時後，仍未得出結論，陪審團今早（9日）返回西九龍法院繼續商議，並商討近10小時，3女2男陪審團以4:1裁定周死因存疑。周父在庭外稱，想向兒子說：我地已經盡晒力，希望他知道。

周父稱想向兒子說已盡晒力

【下午8:15】周父離庭時在庭外稱，正如法官所講結果只是「差少少」，他又稱很多謝陪審團，真的很認真，並不計較時間，他又說，想同兒子講一聲：「我地盡晒力啦，希望他知道。」他指陪審團這樣認真，認為其裁決是應該值得尊重，現在要休息一下再諗。他又稱在過去兩個月，只是努力找證人，與律師商討，其實都幾累。但他稱，現在真是要休息一下。他又透露不時都會探梓樂，與妻子一直互相扶持，很感謝律師團隊的幫助和支持。周母親步出法院時鞠躬道：「我只係想講一句：辛苦晒大家。辛苦晒。」

陪審團建議停車場三樓石牆加設欄杆

【下午7:45】陪審團裁定周梓樂2019年11月8日在伊利沙白醫院離世，導致死亡的傷害為頭部受傷，而受傷的情況為同月4日凌晨約1時，在尚德停車場A高處墮下。5人陪審團以大比數裁定周死因存疑。周的父母聞判後表現冷靜。

陪審團向管理肇事停車場的管理公司（威信控股有限公司）建議，更新閉路電視系統，作實時設定，避免盲點；以及在三樓石牆加設欄杆之類，以作警示及指示。

官形容研訊已差不多接近真相

裁判官高偉雄稱梓樂年輕有為，法庭要處理這類案件亦非常難過。他形容是次研訊「已經差唔多接近真相」，若鏡頭角度高少許，或者墮樓時間慢幾秒，真相可能呈現出來。他希望梓樂父母慢慢恢復心情，並指「最緊要互相支持」，著父母若感不開心及悲傷，「記得同對方講」、「唔好收埋自己」。

裁判官又向陪審團致謝，指研訊橫跨聖誕及新年，希望陪審團也覺得逾廿日以來的付出是值得的，並豁免5人未來8年不必再擔任陪審團。他亦感謝案件主管、偵緝警員等，指研訊前期需作很多準備功夫，且研訊中途出現新證供證據，需再予跟進。

科大回應指雖未解清疑團 但已有更多證據

香港科技大學回應稱，一直關注周同學的死因聆訊，亦有派員到死因庭旁聽。雖然聆訊不幸地未能為周同學的死因釐清所有疑團，但亦因為今次公開透明的司法程序，而發現了更多的證據，讓公眾對當日事件的發生經過有進一步的了解。

周同學的離世是一場悲劇。科大自事件發生以來，不時與周同學的家人聯絡，關顧他們的情况及需要，並提供適切的協助。大學會秉持人本精神，繼續支持其家人。

+ 4 + 4 + 4

【下午6:00】裁判官開庭詢問能否在短時間內達成裁決，陪審團回應：「我哋嘅討論去到尾聲。」庭外走廊近6時已熄掉部分燈光。法庭職員表示會聯絡機電署開燈。

陪審團表示現正就裁決商討

【下午5:00】就陪審團的問題，裁判官開庭補充，周父作供時指他行經停車場的主要範圍是二樓連接富康花園的部分，他很少在其他範圍走動，並不知道二樓低層的出事位置上方中空。陪審團表示，現正就裁決商討。

陪審團詢問停車場中空問題

【下午3:00】，陪審團提出兩個問題：有無市民證人提及過他知道或者不知道三樓石壆後是中空；政府高級化驗師鄭郁棋博士指梓樂墮地位置與石壆的橫向距離為1.3米，他是以梓樂哪一部位量度與石壆的距離。

裁判官回應，「白帽男子」崔家朗曾稱自己在當區住了很久，所以知道三樓中空，其他證人則無表示知道與否。另外，鄭博士看過市民證人蒙偉杰拍攝梓樂臥地的兩張照片以作出推算，並曾往現場量度距離，但無說明以身體哪一部位計算；陪審員亦可以留意相關照片。

裁判官得悉陪審團欲翻看5段合共約30分鐘的錄影，並詢問現時的討論進度、預計今天能否達成裁決？陪審團稱，未知今日能否作出裁決，但透露現時在專家證人及結論當中徘徊。

裁判官提醒，若未能達成一致的結論，法庭也接受大比數的裁決。他又稱「我唔係想畀壓力你哋（陪審團）」，但指法例列明死因庭不會於周日開庭，如今日未有裁決，便會押後至下周一繼續。若陪審團覺得今日再商議數小時後可得出結論，法庭也可等候。

聆訊今進入第29日

死者周梓樂（終年22歲）2019年11月4日凌晨1時許，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。除了家屬外，警務處處長以及消防處處長在研訊中途亦被列為有利害關係人士。

過往數週，陪審團共聽了48名證人作供，並檢視142件證物。他們昨日早上10時許退庭商議，但直到下午約5時半仍未達成裁決，被安排在高等法院休息室過夜，今再返回西九龍法院，繼續第29日研訊。

有專家證人指，鏡頭拍到周行上三樓，8秒後二樓出現墮樓閃光，另一片段也見到有黑影在相若時間跌下，推測周可能不知道三樓石壆後方中空，自行跨越石壆後墮樓。

尚德停車場情況及當日閉路電視拍到的情形。(詳看下圖)

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家屬律師強調無鏡頭拍到該8秒的事

早前結案陳詞階段，代表家屬的大律師強調無鏡頭拍攝到該8秒發生何事，也無直接證據指梓樂曾跨越石壆、意外墮下。大狀稱專家證人受制於收到的資料，包括警方提供的錄影及案件背景，來作出推論；呼籲陪審團小心考慮應否信納相關意見，如覺得證據源頭有問題，可選擇不相信。

警方強調無干擾亦無阻救援

代表警方的大律師則強調警方沒有干擾或阻礙救援，也無失職，形容批評警方的聲音「蒼白無力」。就救護員因交通受阻而未能直接駛達停車場，他指示威者沒有讓路，並指附近屋苑物業管理人員竟容許私家車停泊消防閘前，相關的物業管理公司是延誤救援的「罪魁禍首」。

證人供述事件的經過。(詳看下圖)

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裁判官稱可循3個選項考慮

裁判官向陪審團提供了非法被殺、死於意外、死因存疑共3個裁決選項。他指，陪審員考慮非法被殺時要採用「毫無合理疑點」的標準衡量，即陪審團須確認梓樂被非法殺死是唯一的合理推論，才可作此裁決。

周身上不見遇襲痕跡

他引述證供，指周身上不見遇襲痕跡，唯一可能的情況，應是周的頭部受固定後，遭人以硬物的平面部份擊打右邊頭部，再被扔出三樓，而頭部著地受傷的位置剛巧與襲擊位置重疊。他又提到三樓無血跡、部份閉路電視鏡頭會轉動，著陪審團思考施襲者是否能夠計劃好避開閉路電視犯案，並即時清理罪證。

若信周自己跨出石壆應裁定死於意外

至於死於意外，裁判官解釋，如果相信周是自己走上三樓，以及在自己跨出石壆時跌落平台，便應裁定死因是意外；陪審團無須思及周跨出石壆的方法、以何姿勢掉下。此一選項只需以「相對可能性」的標準衡量，意指陪審團認為意外致死的可能比起其他原因大，便可作此裁決。

死因存疑是無辦法之中的結論

裁判官續道，如果覺得證據不足以判斷死亡情況，應裁定死因存疑。若然陪審團相信梓樂是由三樓跌去二樓低層平台，但不清楚他因何事墮下，亦該裁定存疑。裁判官形容這並非理想的結果，只是「無辦法之中嘅結論」。

調查不足非建議範圍

除了裁定死因外，陪審團也可提出建議。裁判官就此補充，調查案件是案發後的事情，即使調查不足，此議題也非陪審團的建議範圍。另外，無證據顯示有人在事發期間，在事發位置因催淚彈而嚴重不適，陪審團對警方使用武力方面也不必作出建議。對於救護車駛至廣盈閣消防閘時遭違例停泊的車輛堵住，裁判官就表示，該處不知是私人還是公家道路，若陪審團要對相關的管理機構提建議，法庭亦難知要把建議轉交何方。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)