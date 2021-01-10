預算案｜下月公布新財案　陳茂波指財赤持續　要留資源應對未來

新一個年度的《財政預算案》下月（二月二十四日）公布，財政司司長陳茂波指，本年度的經常開支預算四千八百多億元，較三年前增加了超過三分一，加上世紀疫症來襲，今年錄得破紀錄財赤，財政儲備在一年間減少近三成，今年前景仍然充滿不確定性，需要預留資源以應付已知和未知的情況。

陳茂波今日（一月十日）發表網誌，指昨日出席香港電台「眾言堂」節目，諮詢公眾對預算案的意見。受疫情影響，諮詢會要改由視像、電話或面書參與，陳茂波稱無阻市民積極表達意見，表示兩小時的諮詢有機會直接聆聽及了解市民的想法，實在獲益良多，會把收集到的具體建議帶回政府內部研究及跟進。

收集意見分歧 有市民冀派錢 有市民冀減「派糖」措施或開徵新稅

他分享近月收集到的意見頗為分歧，有市民希望政府再向合資格的市民派錢、派消費券振興經濟、繼續退稅退差餉等，但另一邊廂也有大眾提出政府今年赤字龐大，而且未來連續幾年的預算可能都見紅，政府應該開始逐步縮減過去部分「派糖」措施或上調稅率，甚至開徵新稅項、擴闊稅基等來增加收入來源。

他指有關意見都有道理及限制，理解連續兩年的經濟萎縮，中產和基層市民的生活壓力都很大，痛感很實存，但同樣不能忽視政府近年的經常開支持續迅速增加，二零二零／二一年度的經常開支預算四千八百多億元，較三年前（即二零一七／一八年度）增加超過三分一，相等於一九九七／九八年回歸時的三倍，加上一場反反覆覆的世紀疫症，令今年錄得破紀錄的財赤，財政儲備在一年間減少近三成，降至八千幾億元，而至今疫情尚未完結，妨礙了經濟的復蘇。



需要預留資源以應付已知和未知的情況

今年前景仍然充滿不確定性，他認為需要預留資源以應付已知和未知的情況，例如去年初（二零二零）公布每人派一萬元，已估算今個財政年度的赤字為一千三百九十一億元，但受疫情影響政府在防疫抗疫基金下再推出多輪措施，令預算赤字急升至三千億元，而新冠肺炎疫情去年初爆發時，市場亦沒料到會演變為全球大流行，重創全球各地經濟，甚至到現在歐美疫情還相當嚴峻。

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+ 8 + 8 + 8

外圍政經局勢方面，陳波認為亦是複雜多變，中美角力除了對投資和金融市場構成風險，亦對香港造成部分影響，面對如此不明朗的內外環境及上述風險疊加出現的可能，當局都不能掉以輕心，必須綜合平衡考慮並保留實力，應對不時之需。

不過，他指本港正值經濟下行週期，新一份的財政預算案仍會採取逆週期財政政策，透過維持甚至增加尤其是投資方面的公共開支，希望緩和經濟下行對社會民生造成的衝擊，並為疫後重振經濟做好部署。

諮詢期間，陳茂波稱不少市民提出不涉及大額公帑的建議，例如調節部份現有民生措施的執行細則，令服務更適切市民的需要，都會與相關的政策局研究跟進。他感謝市民抽時間提出意見，雖然部份建議礙於政策或行政所限未能做到，但也有不少已落實，例如去年公布的中學IT創新實驗室計劃，每家中學可申請一百萬元的資助，讓學生在創科學習方面能有更多的體驗，便是源自中學生的想法。

二零二一／二二財政年度的財政預算案，將於下月二十四日公布。（資料圖片 / 張浩維攝）

至於涉及重大議題的建議，例如透過大型的稅制改革以處理貧富懸殊等問題，他同意是重要但涉及整個社會的深層次調整及未來路向，問題一環扣一環，相互牽連，需要讓社會有充份和知情的討論，匯聚主流想法方能執行，現實中難以透過一兩份預算案處理。他強調調整稅制時，須同時考慮近年國際稅務環境的轉變，以兼顧香港的競爭力和經濟發展的方向，政府內部一直密切留意並繼續研究。

最後，陳茂波表示未來一個多月，會繼續透過不同的渠道收集社會各界對預算案的意見，雖然現實上不可能在一份財政預算案內回應所有訴求，但他會用心聆聽、細心研究，盡可能平衡社會各界利益，在緩解當前市民所急所需之餘，確保本港的公共財政和金融系統穩定，並推動經濟向前發展。