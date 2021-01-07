預算案︱晤陳茂波　謝偉銓倡增股票交易印花稅　陳健波冀減薪俸稅

2021至2022年度《財政預算案》正進行公眾諮詢，由6名建制派功能界別議員組成的「G6」，今日（7日）會見財政司司長陳茂波提出建議。 建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓指，政府雖然面對財赤，但在私人市場萎縮下，更加不應「閂水喉」，要繼續「應使則使」、投資基建，藉此創造就業及刺激經濟。

謝偉銓建議，政府要將工務工程及顧問項目適切拆細，目標做到最少30%項目給予中小企參與，避免綑綁式招標。稅務方面，除了繼續寬免薪俸稅、利得稅及差餉，謝偉銓建議提供水費及電費補貼，紓解民困；提升「持續進修基金」資助上限，協助失業人士進修轉型；以及增設子女教育開支免稅額等。

謝偉銓亦提議，以「能者多付」原則為庫房開源，包括增加股票交易印花稅、博彩稅和汽車首次登記稅，以及考慮進一步調高豪宅物業，如5,000萬及1億元以上物業交易的印花稅；長遠而言，可研究引入物業增值稅、數碼稅、深化累進利得稅等擴闊稅基。

針對疫情及早前的油麻地舊樓大火，謝偉銓要求政府擴大私樓外牆渠管檢驗計劃，為更多樓宇進行「防疫體檢」，以及注資100億元成立「樓宇維修保養基金」資助業主，特別是「三無大廈」，維修公用地方及緩解樓宅老化問題。

陳健波倡續寬減薪俸稅及差餉

保險界陳健波表示，隨著新冠疫苗廣泛接種，預期疫情可於今年稍後平息，香港需要為重振經濟做好準備，亦要繼續推出紓緩措施，包括寬減薪俸稅和差餉等。他認為，當局要改革稅制擴闊稅基、高收入者多付稅項，以減低中低收入人士負擔為重點。