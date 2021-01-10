沙中線｜港鐵為乘客豁免單程車費　加密接駁巴士班次

因應沙中綫過海段的軌道接駁工程，港鐵揀選10個周日暫停來往旺角東至紅磡站列車服務，今日（10日）為首個工程日子。為補償乘客，港鐵提供來往紅磡至九龍塘免費接駁巴士，車程大約為十分鐘；以及單程車費豁免優惠。現場所見，接駁巴士的班次都較密，平均2、3分鐘便開出一班，與列車服務時間相若。

為進行沙中線過海段的新軌道接駁工程，港鐵於今日（10日）暫停來往旺角東站與紅磡站路段的列車服務。（鄭子峰攝）

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提供接駁巴士及單程車費豁免

為進行沙中線過海段的新軌道接駁工程，港鐵於今日（10日）暫停來往旺角東站與紅磡站路段的列車服務。為應付乘客交通需求，港鐵於九龍塘站及紅磡站提供免費接駁巴士服務，另外亦提供單程車費豁免優惠，市民於乘搭接駁巴士前可於巴士站拍卡，便可換取今日內下一程免車費；而於西鐵線上車的乘客，於紅磡站出閘亦可豁免車費。

記者於早上到達紅磡站，站內貼上大量告示提醒乘客今日車務特別安排，亦有不少職員為乘客提供協助。而接駁巴士班次亦相當充足，大約2至3分鐘一班，與地鐵班次相近，大部份時班巴士都未坐滿，甚至只有兩三名乘客亦會開車；而車程方面，則需要十分鐘左右。

黃先生對接駁巴士的服務感到十分滿意，「搭咗兩個字左右，好快，好方便添，巴士站都冇咩人好快開到一架車」（馬煒傑攝）

對接駁巴士服務感滿意 免車費可補償乘客

由九龍塘前往荃灣西的黃先生乘搭接駁巴士到達紅磡站轉乘西鐵線，黃先生對接駁巴士的服務感到十分滿意，「搭咗兩個字左右，好快，好方便添，巴士站都冇咩人，好快開到一架車。」與平日接東鐵線轉西鐵綫相比，黃先生認為可能因為今日路面情況暢順，所需時間並沒有太大差距，而他亦沒有因此而預早時間外出；而對於之後單程港鐵免車費，黃先生同樣對安排感到滿意，「幾好，預番啲時間，補償返俾大家。」

而由大埔前往尖沙咀的張先生，亦同樣認為接駁巴士的服務十分方便，「十分鐘都唔使，算快，幾好。」張先生亦同樣沒有因特別安排而預早時間，但他則表示過去乘列車的車程應會比較快，「原有應該會快啲。」