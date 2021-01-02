港鐵票價｜田北辰：今年有機會按可加可減機制　首次下調票價

受疫情影響，高鐵香港段由去年1月底起停駛至今11個月。立法會議員田北辰今早（2日）出席電台節目時指出，政府要按照《服務經營權補充協議》，向港鐵支付補貼，預計金額達3.7億元。 他又預計，根據「可加可減」機制，今年的整體票價調整幅度會低於負1.5%，令港鐵票面價有機會自兩鐵合併以來首次下調。

按照高鐵《服務經營權補充協議》的乘客量上下限機制，當高鐵實際乘客量與預期偏差超過15%，港鐵公司及九鐵公司分別負擔三成和七成風險，而由於九鐵公司由港府全資擁有，即變相由港府分擔上述的七成風險。田北辰估算，高鐵去年停運前的客量達100萬，按每程車費80元計算，政府預料需承擔共3.7億元。但他亦指出，高鐵是由港府興建後租予港鐵，「即是這個業主今年免租之餘，還補貼多1億元的差額給港鐵」。

港鐵票價的調整幅度將在3月公布，田北辰出席電台節目後向記者透露，據他了解運輸業的工資中位數及通縮等數據「都幾麻煩」，形容今年票面價減是絕對有可能，整體票價調整幅度的最新估計現在徘徊於負1.5％。

翻查數據，港鐵今年度本可上調2.55%車費，但因觸及「負擔能力上限」的封頂機制，加幅延後令今年實際票價不作變動，延到2020/21年度加幅。

不過，立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌就指出，港鐵原定提供每程3.3%的優惠，而政府已在《施政報告》中提出將港鐵的八折優惠，由2021年1月1日延長至3月，相信各項優惠可與加價對沖。雖然整體票價調整幅度尚未公布，陳恒鑌預料今年的票價不變或有輕微下調。