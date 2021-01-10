渠務署環保署港大跨團隊污水檢測　至今採數百樣本揪9名隱形患者

政府透過與香港大學跨學科團隊進行污水監測，曾要求牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓及啟輝樓居民接受強制檢測，截至昨日（9日）成功揪出9名隱形患者。 環境局局長黃錦星今日（10日）在網誌表示，由於本地社區污水網絡相當複雜，近期渠務署及環保署數十位同事支援疫廈相關「污水探疫」選點及採樣等工作。研究人員至今已在不同地區的污水收集系統中，採集了數百個生活污水樣本，進行新冠病毒核酸檢測。

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近半年來，環境局、環保署聯同渠務署，積極參與港大跨學科團隊進行研發在生活污水中檢測新冠病毒的方法。自2020年中以來，團隊不斷優化和驗證新方法，合力支持科研探索，並與食物及衞生局和相關部門連繫，嘗試輔助社區抗疫措施的可行性。

豐澤樓和啟輝樓「探疫」中找到隱形患者



黃錦星表示，彩雲(二)邨是「探疫」研究及應用個案實例之一，去年底觀塘及黃大仙區為疫情關注熱點，邨內的明麗樓出現多宗確診個案，與毗鄰之豐澤樓和啟輝樓有不少共用設施，團隊於是試行在豐澤樓和啟輝樓開展污水病毒監測，並研究偵尋有否交叉感染病毒的邨內隱形患者，在兩輪強測中先後找到9名隱形患者。

本地社區污水網絡相當複雜，黃錦星指出，近期渠務署及環保署數十位同事支援疫廈相關「污水探疫」選點及採樣等工作，包括分析社區個案分布，尋找相應污水排放建築圖則、揀選污水沙井、實地視察對照及評估、安排採樣承辦人員、聯繫屋苑管理、實地採樣運作及質量保證、冷凍暫存樣本及速遞至實驗室等，且因應住戶一般日常生活習慣，實地採樣大都在清晨開始。研究人員至今已在不同地區的污水收集系統中採集了數百個生活污水樣本，進行新冠病毒核酸檢測。

他引述渠務署工程師呂振龍指，「在跟時間競賽，需安全又盡快抽取污水樣本，並安全送達港大作進一步偵測。」

此外，其中一家採樣承辦商屬污水處理環保公司，去年亦參與政府防疫抗疫基金下環境局「綠色就業計劃」中的大專畢業生資助項目，增聘了年輕人「入行」。黃錦星表示，該公司部分新聘青年，也參與是次污水「探疫」工作。