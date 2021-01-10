新冠肺炎｜疫下食肆市道「貧富懸殊」　部份火鍋店門可羅雀

新冠肺炎持續，政府日前宣布禁止晚市堂食，並維持二人限聚令。本港近日天氣轉冷，不少市民都紛紛到街市購買食材在家「打邊爐」，惟食肆市道卻恰恰相反，雖一些著名火鍋店仍人頭湧湧，一些食肆店門亦大排長龍，但大部分火鍋店卻門可羅雀，有的更暫停營業。有市民稱自己不太習慣午市「打邊爐」，因此自晚市禁堂食後便沒有在外吃過火鍋。

本港今日天氣轉冷，本是市民「打邊爐」的好時節。惟於疫情之下，食肆市道卻不如人願。記者今日（10日）中午到旺角街頭視察，發現街邊不少火鍋店都遠較以往冷清，一些門店更暫停營業。即使如此，仍有一些著名火鍋店人頭湧湧，店內更有10餘人排隊等位。

Lauren指在疫情之下，通常都會在家自行煮食，只會在周末偶爾外出。 （盧翊銘攝）

在寒風之下，也有約10餘名市民於一間台灣餐廳門外排隊。內地留學生Lauren表示，自己剛來到香港1個多月，今天在室友介紹下到這裏用餐。她指在疫情之下，自己通常都會在家自行煮食，只會在周末偶爾外出。

呂先生稱自己比較習慣晚市「打邊爐」，即使寒流來襲，現在也不會考慮在外吃火鍋。（盧翊銘攝）

市民：比較習慣晚市「打邊爐」 但禁晚市堂食後已少外出



市民呂先生表示，因今日到旺角逛街才外出用膳，平時上班也以外賣為主，而他用膳時也會注意防疫，故不太擔心感染風險。他指自晚市禁堂食以來，他已減少外出與朋友聚餐，而在限聚令下，即使聚餐亦只能2人同枱，加上他比較習慣晚市「打邊爐」，即使寒流來襲，現在也不會考慮在外吃火鍋。