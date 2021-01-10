港九小輪船長、水手4人確診　駕中環至坪洲及南丫島榕樹灣路線

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新冠肺炎持續襲港，今日（10日）錄得31宗確診，較昨日回落。今日確診個案源頭不明錄得的9宗個案亦有下跌。新增個案中，港九小輪有1名船長確診及3名水手初步確診，他們主要行走中環至坪洲及榕樹灣路線，100多名員工都要做病毒檢測。

31宗確診的個案編號為9213至9243，3宗為輸入個案，其中兩人為空中服務員，曾到過土耳其、德國及日本，另一名人士潛伏期內到過巴西，去年（2020）12月28日抵港，在檢疫中心不適並確診。31宗個案為20男11女，年齡介乎7至80歲，今日亦錄得30多宗初步確診。

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本地確診個案中，經傳媒追問後衞生防護中心傳染病處主任張竹君才承認，港九小輪有1名船長（編號：9240）確診及3名水手初步確診，又指染疫員工可能有較密切接觸，例如進餐等，他們會駕駛幾條路線，包括中環至坪洲、中環至南丫島榕樹灣，亦會接載工作人員往返荃灣至機場三跑工地。

張竹君表示，一艘船通常有4名船員工作，需要洗刷、看守、維修船隻，4名染疫員工互相認識，曾經一同當更，當局會翻查其工作更表，確定患者傳染期內的接觸者。確診船長為無源頭個案，港九小輪已經出現爆發，會為100多名員工檢測，留意有無更早發病患者，但承認早發病都未必是爆發源頭。

財利船廠早前有3人確診包括文職員工，張竹君稱要調查港九小輪船隻有無運到財利船廠，但船廠確診者為去年12月中旬染疫，距離至今已有一段時間。

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