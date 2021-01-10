醫管局擬賠償確診醫護人員　惟暫無申索個案未能提供詳情

本港新肺炎疫情持續，不時有公立醫院前線醫護人員確診，公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日（10日）透露，醫管局承諾恩恤賠償院內感染員工，並設立賠償機制和專家小組，在科學上檢視基因排序是否醫院感染等。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，醫管局有為員工購買保險，如有同事在院內確診，當局會追蹤員工感染源頭，經諮詢意見後會提供包括金錢在內的協助，惟暫未有賠償個案，未能提供賠償機制細節。

有指醫管局承諾恩恤賠償院內感染員工，並設立賠償機制和專家小組，在科學上檢視基因排序是否醫院感染等。（資料圖片）

馬仲儀今日出席電視節目時指出，醫管局早前承諾，盡量以恩恤形式賠償在院內確診的員工，鑑於2003年沙士有醫護人員要與保險公司訴訟，醫管局會設立賠償機制和專家小組，馬仲儀亦建議政府將感染新冠肺炎列為職業病。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日（10日）透露，醫管局承諾恩恤賠償院內感染員工，並設立賠償機制和專家小組，在科學上檢視基因排序是否醫院感染等。（資料圖片）

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庾慧玲今日在疫情記者會上表示，醫管局本身有為員工購買合適保險，如果有同事在院內感染，或懷疑因工受傷，醫管局會向員工提供合適協助，當中包括「金錢」，但暫未有申索個案，故亦未能提供賠償機制詳情。

她補充，如果有懷疑因工受傷個案，醫管局會呈報勞工處，處方會提供意見，當局會考慮專家、感染控制主任及防護中心的意見，追蹤感染源頭。

被問到會否將醫護裝備劃一提升至佩戴N95口罩？庾慧玲指出，醫管局專家小組有參考外國指引，會檢視及更新，並將一般情況要用到的裝備指引列出，同事會有風險評估，如果員工自覺風險比較高，可以用高規格個人防護裝備，例如N95口罩或面罩，不會劃一指示全部佩戴N95。