港九小輪4染疫船員上周仍有工作　駕駛航線包括喜靈洲及機場三跑

本港新冠肺炎疫情持續，今日（10日）新增31宗個案，港九小輪出現爆發，暫時有4名船員受感染，約百名員工要檢測。港九小輪傍晚表示，確診船長上周四（7日）最後一日上班，另外3人分別為上周三及上周六，4名受感染船員曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線。 港九小輪又指，公司已即時安排進行全面清潔及消毒，所有員工都會接受病毒檢測，曾與確診船員有緊密接觸的員工已即時休假。渡輪服務維持正常。

港九小輪四名船員染疫，渡輪服務維持正常。（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上表示，港九小輪有1名船長（個案編號9240）確診及3名水手初步確診，又指染疫員工可能有較密切接觸，例如進餐等，認為港九小輪已經出現爆發，會為100多名員工檢測，留意有無更早發病患者，但承認早發病都未必是爆發源頭。

港九小輪表示，今日接獲衞生署通知1名船長確診新冠肺炎，其最後上班日期為上周四（7日）， 另外3名初步確診職員分別為兩名俗稱「大偈」的機長及1名水手，當中1名「大偈」上周三（6日）最後上班，其餘兩人上周六（9日）最後上班。4名受感染船員曾行走南丫島、坪洲、喜靈洲及機場三跑各航線，他們於當值期間有佩戴口罩，上班時量度體溫正常，最近均未有外遊記錄。

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港九小輪：已調配人手提供正常渡輪服務

港九小輪指出，已即時安排進行全面清潔及消毒，包括所有船隻、碼頭所有公 眾地方及設施、員工休息室等地。另已安排所有員工接受病毒檢測，而曾與確診船員有緊密接觸的相關員工已即時休假，並會密切跟進員工健康狀況。

渡輪服務方面，港九小輪現已按需要調配人手，提供正常渡輪服務。如有需要，亦會租用其他公司船隻及服務以維持正常渡輪服務。港九小輪會與運輸署緊密聯繫，密切監察最新發展情況。如有需要，會第一時間公布最新消息及相關服務安排。

至於員工的防疫措施方面，所有前線員工在工作期間必須全程佩戴口罩、每天上班時必須量度體溫及注意個人衞生。如員工出現發燒或感到不適，必須按公司指引盡快求醫及留在家中休息；公司一直有提供適當的防護裝備予員工，例如：口罩、防護眼鏡、手套等，並提供非接觸式紅外線體溫計供主任監察前線員工體温之用。

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