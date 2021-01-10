確診食肆｜增5餐廳　患者曾到沙田帝逸酒店天台「源峰」食Omakase

本港新冠肺炎疫情持續，今日（10日）新增31宗確診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有5間食肆上榜，一名居住強制檢測大廈的男子，曾到沙田帝逸酒店天台餐廳「源峰」用膳，餐廳主打Omakase，屬高檔次「廚師發辦」餐廳。 另外，強檢大廈彩雲（二）邨豐澤樓患者曾到區內意樂餐廳；而深水埗D2 Place 1期 Bugis@叻沙・海南雞飯及碧海藍天 CoCo 壹番屋亦曾有患者到訪；上水祥龍圍邨越南餐館「越來越愛」亦上榜。

一名患者在本月1日報告或最後到訪帝逸酒店源峰。（帝逸酒店網頁圖片）

據衞生及防護中心晚上公布確診者最新14日內行蹤名單，一名居於曾列強制檢測大廈的九龍城寶石戲院大廈A座的26歲男子，在本月1日報告或最後到訪帝逸酒店源峰，他屬不明源頭個案，上月28日發病。

據帝逸酒店網頁介紹，源峰為酒店天台日式餐廳，由兩名日籍主廚主理，主打「廚師發辦套餐」（Omakase），包括壽司、刺身、季節和食、燒物及先付，午市Omakase 約600多元，晚市則逾千元。

清河邨患者曾到鄰近屋邨食肆「越來越愛」

強檢大廈之一，彩雲（二）邨豐澤樓一名21歲感染源頭不明男子，上周二（5）發病，翌日報告或最後到訪彩雲商埸意樂餐廳。

深水埗區方面，有兩間食肆上榜，一名25歲女子在上周二（5日）報告或最後到訪D2 Place 1 期 Bugis@叻沙・海南雞飯，上周四（7日）報告或最後到訪碧海藍天 CoCo 壹番屋。患者居住油尖旺太子道西61號，早前已有確診個案，她在上周三（6日）發病。

在北區，一名27歲男子在上周二（5日）發病，他上周四（7日）報告或最後到訪上水祥龍圍邨越來越愛，患者家住附近的清河邨清潤樓。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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