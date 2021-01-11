深水灣錄逾千斑蝶創新高　大欖郊野公園及港島南成新越冬地

每年冬季，大量斑蝶南下本港過冬。環團綠色力量今日（11日）公布最新「越冬斑蝶調查」，發現港島深水灣錄得的越冬斑蝶最多，達1,566隻，創該地點歷年新高。 此外，大欖郊野公園及港島南的一處位置首次發現越冬斑蝶，估計有遮蔽性較佳的雜木林及溪澗，均成有利條件。

「越冬斑蝶調查」於2009年展開，涵蓋四個本地斑蝶越冬地點。最新調查結果顯示，港島深水灣錄得最多的越冬斑蝶，達1,566隻；其次是大嶼山分流，錄得308隻；屯門小冷水及大嶼山水口分別錄得195隻及98隻。在品種方面，深水灣和小冷水的斑蝶逾九成屬「烏鴉型」，例如藍點紫斑蝶、幻紫斑蝶；而大嶼山分流及水口則以「老虎型」為主，例如擬旖斑蝶、虎斑蝶。

深水灣斑蝶由溪澗中上游 移居遠離河道隱蔽地點

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，近十年四個越冬地點錄得的斑蝶數目均呈波動，以今年錄得最多越冬斑蝶的深水灣為例，2014年及2015年的冬季只錄得不足20隻，2017年冬季錄得逾千隻，最新錄得的1,566隻是自調查12年來最多。

單家驊表示，今年冬季於深水灣出沒的斑蝶位置有所改變，由以往集中在溪澗中上游的較易觀察位置，轉為遠離河道的較隱蔽位置。他估計遠離河道的林木日漸成熟，故能夠吸引斑蝶，而較少人為干擾的隱蔽位置亦更有利斑蝶群集。

大欖郊野公園及港島南成斑蝶越冬地

綠色力量分別在大欖郊野公園及港島南的一處位置新發現斑蝶蹤影，分別錄得838隻及553隻，均以「烏鴉型」為主。

由於這兩個地點的斑蝶大多靜止不動，單家驊相信並非只是越冬斑蝶的短暫停留地點。他指，本港的斑蝶越冬地點多數位於小型河谷，亦喜歡在滿布小樹和藤蔓的雜木林棲息，而大欖郊野公園及港島南的斑蝶越冬地點均是遮蔽性較佳的雜木林，旁邊亦有溪澗，符合斑蝶選擇越冬地點的條件，加上近年大欖郊野公園種植了大量吸引斑蝶的植物，亦與另一斑蝶越冬地點屯門小冷水同屬新界西部，故有機會吸引小冷水的斑蝶到訪。