中小學六分一學生可回校上課　中學校長寄語中六學生：有危必有機

教育局日前宣布，中小學復課後每半日回校人數最多為全校學生人數六分之一。今天（11日）是中小學自聖誕及新年假期後首日復課。有中六學生表示，對復課感到開心，認同面授課程學習效率更高，惟個人而言會更喜歡網上授課形式，方便自己自由安排溫習時間，迎戰文憑試。路德會西門英才中學助理校長陳耀輝表示，經過一年疫下教學，學校已習慣使用網上形式授課，對學校教師專業有信心，並寄語中六同學「有危必有機」，今天的困難會在將來會回饋給他們的人生。

學生：網課學習效率不如實體課 校長指家校溝通最重要

今天是中小學自聖誕及新年假期後首日復課。中學最多可安排全校學生六分之一回校上課。就讀中六的林同學表示，對今年第一個上課天感到開心。距離中學文憑試尚有數月，林同學稱讚學校老師盡責，有為同學提供支援，如安排補習班等等。惟林同學亦坦言會擔心學習進度，感覺網課學習效率不如實體課，且感到有壓迫感，要在短時間內複習大量課程。而網上課程與實體課氣氛亦有差別，林同學稱：「（學生）唔開cam，老師都唔知同學咩狀況，瞓咗都唔知。」

路德會西門英才中學助理校長陳耀輝表示，在疫情剛開始時，學校面對着極大挑戰，但現時疫情已持續近一年，學校已習慣使用網上教學，而教師亦經過培訓，因此他對學校網上教學成效有信心。而在防疫措施方面，學校亦已規定同學回校時的必經路線，確保所有同學都有量度體溫，並在課室安裝隔板，並呼籲學生「有唔舒服都唔好返」。陳耀輝亦強調，在這特殊時期，隨時會出現突發事件，故家校溝通非常重要，學校未來會更注重家校消息傳達，如延長學校辦公時間，方便家長聯絡學校，並經學校內聯網發布消息，確保能將最新資訊告知家長。

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在疫情之下，所有學子的求學之路都受到不同程度的影響，對中六同學而言更是艱難。陳耀輝寄語中六同學「有危必有機」，今天的困難會在將來會回饋給他們的人生。

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