中小學停課至農曆新年　一年已過當局有進步嗎？

本港疫情持續，教育局周一（4日）宣布幼稚園及中小學繼續暫停面授課堂及校內活動，直至農曆新年假期。如今疫情持續接近一年，距離來屆文憑試只有三個多月時間，但應屆考生自去年起便斷斷續續被迫停課，他們在疫情之下的備試情況或許比去年更差。疫情之下應如何支援考生備試，及避免去年考試的混亂情況，是當局的當務之急。

去年文憑試在疫情之下慌亂舉行，開考日期一推再推，考生的備試心情自是受影響。今年的中學文憑試亦已宣布推遲至4月23日舉行，通識科只保留甲及乙部分，共九科筆試須修訂，校本評核九科取消、五科精簡。可是本港疫情反覆，確診個案下降速度緩慢，加上疫情在全球肆虐，多次爆發涉及港走漏輸入個案。4月考試能否安全進行，依然存有變數。

考評局去年將開考日期押至4月，如今再度押後的空間漸見不足，因考試完成後亦須進行批改、處理考生上訴，以及大學面試、招生等程序。教育局及考評局可考慮事前知考生相關安排，例如在怎樣的情況下屬於適合進行考試等，讓考生能在免於疫症的擔憂下完成考試。

去年文憑試在疫情之下慌亂舉行，開考日期一推再推，考生的備試心情自是大受影響。（資料圖片／歐嘉樂攝）

疫情短期難結束 協調來年評分機制

疫情之下，學生上課時間早見不足，加上本港學校之間「電子學習」的發展步伐不同，不少教師、學生在暫停面授課程期間的學習效果亦不如理想。不止基層學生面對電子設不足的問題，普遍學生在家學習期間的學習氣氛、環境，以至教師收集、批改功課等課堂細節都出現問題。現時的中五級學生經歷停課、復課反反覆覆的一年，他們完成校本評核的進度亦大受影響。有關能得分左右考生在文憑考試的最終成績，下屆考生將有何安排，亦引起學界關注。

中學校長會主席連鎮邦周二（5日）於電台節目表示，學生停課多時未能回校上課，他促請局方盡快公布會否刪減或取消中五校本評核，避免學生浪費時間進行評核。去年學生可以上課的時間已所剩無幾，學生、教師如果運用珍貴課時，亦視乎考評局能否盡快公布校本評核的相關安排。

政府宣布暫停面授課堂至農曆新年，而本港首次因應疫情停課，也是由去年的農曆新年開始。（資料圖片）

首停課距今一年 網上學習須有計劃

政府宣布暫停面授課堂至農曆新年，而本港首次因應疫情停課，也是由去年的農曆新年開始。學生停課復課與否跟隨本港疫情反反覆覆，學生、教師苦於網上學習成效不彰，或多或少源於過去本港學校網上學習的推行成果有限，導致本港一旦面對疫情，學生的學習進度也大受影響。

教育局無法在疫情之下大幅改變現有的教育配套，局方有其難處也能諒解，但疫情一年過去，局方亦最少應有未來的改革計劃。例如局方應向網上學習有成功經驗的學校取材，研究從政策、財政支援，以至教材、教案等多個方面提供協助，至少為本港教育電子化的過程擬定有效計劃，勿讓「電子學習」只成為疫情之下的一時話題，等到疫情過去一切又打回原形。