建制派轟區議員不務正業　徐英偉：區議會已失效正檢視未來方向

政府與今屆由民主派主導的區議會關係交惡，當局擬收緊區議會權力，另初選風波繼續蔓延，多名建制派立法會議員今(11日)於立法會民政事務委員會會議，炮轟現任區議員「不務正業」，又明言有議員協力舉辨初選，包括借出區議員辦事處屬於違法，追問當局會如何著手跟進。 周浩鼎提出，「攬炒派」議員應該離開崗位；何君堯則建議政府主動收回區議會開會的政府場地。 民政事務局局長徐英偉表示，倘有議員違反守則及條例，「一定會揸正做。」他又強調，區議會明顯過度政治化，且撥款效率極其低，意味區會已失效，當局正檢視關於區議會的未來工作，適時會匯報。

民主派大勝區議會選舉，成功取得逾380個議席。但過去一年，區議會事端多，民主派區議員與政府關係劍拔弩張，民政專員曾多度聯同其他官員離場。(資料圖片)

梁志祥關注區議員違反守則事宜，詢問處理權責誰屬。他舉例指，區議員協力「搞初選係違法，係應該邊個(部門)跟？」徐英偉表示，會有專責執法部門執法，民政事務總署及民政事務局會配合調查，倘區議員違反守則及酬津安排，會「揸正做」，他又提到，若不恰當使用區會資源，當局有權不發還報銷開支。



周浩鼎則提到，很多區議員在位時「不務正業，胡作非為」，甚至違反《國安法》，他強調，該批「攬炒派」議員應該離開崗位。他又「獻計」指，當局不應只側重諮詢區議會，「都係畀佢哋搞破壞。」他認為應同時開放聽取其他地區人士「更具建設性」意見。

徐英偉表示，議會明顯過度政治化，且撥款效率極其低，意味區會已失效，當局正檢視關於區議會的未來工作，適時會匯報。(資料圖片)

徐英偉回應稱，他過去一年多次接觸及呼籲各區議員，應跟從規矩辦事，亦曾公開批評區議會撥款效率極其低，意味區會已失效。他又預告指，當局會檢視未來關於區議會的方向，如有細節，將向委員會匯報。



何君堯亦炮轟區議員違法，又指他們仍沿用綜合辦事處開會，「我睇得唔順眼」，單是民政專員退場，以及不提供秘書服務，做法消極，他認為應該更進一步，政府有權收回相關場所。徐英偉重申，一定會「揸正」依法辦事。



劉國勳則指，議會停頓，問及當局何彌補基層民康活動，徐英偉指，民政總署均有相關支援。