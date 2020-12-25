本土派擬組議政平台　徐英偉譴責　稱非法理據充分、不容試探紅線

多名本土派、抗爭派區議員擬於本月31日宣布成立「公民議政平台」，惟近日民主黨及公民黨成員相繼退出籌委，兩黨領導層亦坦言對加入平台無興趣或有猶豫。民主黨前立法會議員、油尖旺區議員涂謹申昨天（25日）更在facebook發文，稱相信傳出中央DQ區議員的消息，或與議政平台有關，指平台存在不少風險。 民政事務局局長徐英偉接受建制媒體《大公報》訪問，被問到有區議員揚言於除夕日成立議政平台，並邀請其他區議員加入，他開腔強烈譴責，直指議政平台非法理據充分，敦促有關人士懸崖勒馬，又指若「一旦超越雷池半步」，執法部門必定會採取行動，強調絕對不會容許任何試探紅線的舉動。

徐英偉：一旦越雷池半步 執法部門必行動

徐英偉接受訪問時被問到有區議員將宣布成立議政平台，他反問：「日日企圖以政治議題搞亂香港，究竟居心何在？」他續指，平台非法的理據充分，他會密切關注，一旦越雷池半步，有關執法部門必定會採取行動，絕不容許任何試探紅線的舉動。

他進一步以港被國安法舉例指，當中第六條列明所有公職人員都需要依法宣誓或簽署聲明擁護基本法，效忠香港特別行政區；第三十五條指，經法院判決危害國家安全罪行的人，將即時喪失參選資格。他續指，港府今後會在憲制秩序和政治體制上，正本清源、撥亂反正。

徐英偉稱，過去一年香港經歷社會動盪，有部分別有用心的人煽動社會仇恨、搞亂香港秩序，在國安法落實後雖然表面上稍為平靜，但絕不能鬆懈，政府會嚴正執法，只要證據顯示任何人犯法，不論該人的身份和背景，都需要面對法律的制裁。他表明，政府未來將進一步加強市民的國安和守法意識。

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民主黨、公民黨近日辭籌委職務

由屯門區議員李家偉、元朗區議員王百羽等區議員擔任籌委的公民議政平台，於本月31日正式成立，據了解，議政平台自今年6月起，籌委會已召開五次會議，商討議政平台的組成、章則及未來運作等事宜，籌委會本身約有20人，當中包括民主黨沙田區議員周曉嵐、葵衣區議員韓俊賢、公民黨劉珈汶。議政平台以「1+5」的結構組成，在全港公民議政平台之下設5個地區平台，分別是港島區、九龍西、九龍東、新界東和新界西，予當區的區議員和民意代表加入。

多名議政平台籌委近日辭去籌委職務，包括公民黨黃大仙區議員劉珈汶、民主黨葵青區議員韓俊賢及沙田區議員周曉嵐