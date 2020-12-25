徐英偉稱區議員議政平台非法理據充分　湯家驊：暫看不到有問題

由多名民主派區議員牽頭組成的「公民議政平台」將於大除夕（31日）公布平台細節，惟近日多名區議員退出平台籌委會。民政事務局局長徐英偉接受《大公報》時表示，議政平台非法理據充分，敦促有關人士懸崖勒馬，又指若「一旦超越雷池半步」，執法部門必定會採取行動，強調絕不會容許試探紅線的舉動。 有區議員表示，仍未決定會否加入公民議政平台，會視乎人大常委會明日（26日）會否有與區議會相關公布再作決定。 行政會議成員、資深大律師湯家驊指，目前看不到由民意代表討論社會議題的議政平台有問題。對於徐英偉稱平台非法理據充分，湯家驊認為可能是徐英偉掌握一些大家不知道的事。經民聯立法會議員梁美芬說，若議政平台的性質屬「影子區議會」，則違反「一國兩制」，不能接受。

公民議政平台籌備委員會表示，將於除夕舉辦記者會，屆時將公佈平台的細節和成立日程。籌委會指，現時總計有27名籌委加入，涵蓋港島、九龍東、九龍西、新界東、新界西五區的代表，以及由本土派到傳統泛民等不同光譜的議員。議政平台將在明年1月開放予所有合資格人士申請加入，同期將審議平台章程的最後草擬，期望於明年1月底至2月初召開平台第一次大會並正式成立。

有傳統泛民退出籌委會 劉珈汶稱與國安法、DQ無關

公民議政平台的組成最早見於6月的十七區區議會聯合會議，由抗爭派元朗區議員王百羽及屯門區議員黃丹晴等人提出，當時有十一區通過該動議，後來亦有來自傳統泛民的區議員加入籌備。不過，近日民主黨葵青區議員韓俊賢、沙田區議員周曉嵐及公民黨黃大仙區議員劉珈汶均宣布退出。

劉珈汶今（25日）在facebook澄清退出公民議政平台籌委會與《港區國安法》、區議員宣誓或DQ（取消議員資格）無關，強調是因個人考量退出，「若然是擔心踩中政權的紅線，我老早亦不會在區議會上動議，更不會答應擔任籌委。」她承諾，將以不同方式推動全民議政的理想，如有需要，仍會與籌委保持合作關係，並不存在任何形式的割蓆或跳船。

公民黨主席梁家傑表示，公民黨執委會下星期一（28日）將開會討論議政平台相關事宜。

對於會否加入公民議政平台，有與抗爭派相熟的區議員表示仍未決定。此人指，當務之急反而是人大常委會明日最終有否與區議會相關的宣布，認為在得悉內地方面有何方向後再作決定，亦為時未晚。

湯家驊指，目前看不到單純由民意代表討論社會議題的議政平台有問題。（資料圖片/林若勤攝）

湯家驊表示，從目前資料看，看不到單純由民意代表討論社會議題的議政平台有甚麼問題，在未有更多相關細節前，難以斬釘截鐵地作出回應。被問到徐英偉為何認為議政平台非法理據充分，湯家驊說：「可能佢（徐英偉）知道一啲我地唔知道嘅嘢」。

梁美芬稱如成立「影子區議會」違反「一國兩制」

梁美芬指出，由於現時不知道議政平台的實際工作，暫時未看到平台有違法的理據，但留意到有不少自決派、激進派人士加入平台，不知屆時會在平台提出甚麼政治主張，亦不知平台的政治綱領，認為區議員要審慎考慮是否加入該議政平台，否則一出事時會被牽連在內。

她續指，議政平台邀請區議員和民意代表加入，若屆時實質上成為「影子區議會」，意圖成為另一個政權架構，便會違反「一國兩制」，一定不能接受。她強調，要視乎平台最終的工作和性質才有結論，但根據成立平台人士的「往績」，認為平台將來有可能「踩界」。