年宵取消｜食環署建議公屋售年花　業界反對提早離場

因應新冠肺炎疫情，政府日前決定取消原定下月在15個地點舉行的農曆年宵市場和沙田車公誕新春市場。食環署今天（11日）與業界會面，諮詢他們對改在公共屋邨售賣年花的意願，期間有花農和批發商不滿安排，斥會議浪費時間，更提早離場。 有業界在會議後指，所有代表一致不同意於公屋售賣年花，亦促請政府如期舉辦年宵並建議向受影響檔主發放補助津貼和以流動車賣花。

食環署今與花農和批發商開會，了解改於公屋邨售花意願。(陳家怡攝)

食環署：會繼續與受影響檔主接觸

食環署表示，今天會面主要是協助受影響年宵攤檔以其他方式銷售年花，積極探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，以期盡量減低取消年宵市場對業界的影響。發言人稱，會上聽取了年宵攤檔代表的意見，並會繼續與他們接觸，交代以其他方式銷售年花的工作進展。

房屋署表示，根據食環署資料，該署正探討是否適合在公共屋邨或其地點銷售年花的可行性，房屋署會在顧及防疫和抗疫的情況下，盡量配合食環署的安排。

蘭花大王中途離場：坐落去無意思

政府考慮到年宵和新春市場可能有大批市民聚集，為減低疾病傳播的風險，取消於下月6至12日舉行農曆年宵市場和新春市場。食環署會按特許協議全數退還攤位的使用費。食環署與業界在今日下午2時半會面，諮詢在各區公共屋邨銷售年花意願。

下午約3時，被稱為「蘭花大王」的千葉園有限公司董事長楊小龍提早離場。他斥署方無法提供讓業界滿意的補償方案，「坐落去無意思。」

「蘭花大王」楊小龍(右)提早離開會議，認為署方無法提供讓業界滿意的補償方案，批評政府一年連6天都不容許花農做生意。(楊凱力攝)

指屋邨並非目標顧客

楊小龍批評政府沒有規管室內封閉、人流密集的街市，指出維園環境空曠，直斥政府一年連6天都不容許花農做生意，「種花一年只得一星期賣，你不讓我賣，街市日日都賺錢，人們濟逼得過不到，又不去封街市。」

他指出政府已經決定取消花市，並無商討餘地，「決定咗取消先搵我哋，一定無得返轉頭，如果有得返轉頭就大家歡喜。」他本年投得16個檔位，認為在屋邨售賣年花只會虧蝕，附近居民家中沒有地方擺花 ，「派花就得，政府出錢我去派大把人嚟攞」，他們並非目標顧客。

去年年宵市場因應反修例風波，只設濕貨攤位，成為「真花市」，小食檔也有保留。（資料圖片／張浩維攝）

倡發放天災影響農民補貼

同樣提早離開會議的強記花園老闆李永強本年共投14個檔位，他表示，政府取消花市前並無和業界討論，是日會議邀請投得多檔的農民出席，會上已表明不同意於公共屋邨銷售年花，不欲影響街市小型花戶營業。他建議漁護署發放現時補助受天災影響農民的緊急救援基金，以補償他們，或批出臨時許可讓農民以流動車售賣年花。他指會上署方未有討論回應其他建議，他鼓勵市民親自到農場或經網上買花。

財記花園老闆文先生批評署方人員缺乏誠意，所提出的補償方案「天馬行空」，並不可行。（楊凱力攝)

在年宵擺檔十多年的財記花園老闆文先生，今年維園投得2個攤檔賣菊花、桃花和百合等年花，成本耗資30至40萬元。他批評署方人員缺乏誠意，所提出的補償方案「天馬行空」，並不可行，質疑屋邨人流多少、以及屋邨若有確診個案是否取消在屋邨售花。

他指出，一枝花售價達80元，認為賠償無意思，反問政府可以「施捨」多少予農民，指舉辦年宵較好。他表示，去年年宵只限濕貨檔位營運，人流尚可，地方寬敞，「（扣除成本生意額）平手都開心，至少是自己賺」。

批發商邦邦年花的歐先生投得８個檔位，預料損失約100萬元，建議政府每檔賠8萬至10萬元。(陳家怡攝)

批發商邦邦年花的歐先生約一個月前向食環署查詢年宵詳情，署方沒有回覆，如今突然剎停，批發商已取貨，他表示無所適從。他指出，年宵改為分布多個公共屋邨，疫情只會更加嚴重，不可能控制。

投得8個檔位的他預料損失約100萬元，認為不同品種花卉難以逐盆津貼，建議每檔發放8至10萬補貼成本。他稱，會上約15名花農和約35名批發商均不同意政府方案，他要求和署方再會面，並指業界大部分聲音都是重開年宵市場。

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