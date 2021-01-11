消息：政府內部研判　黃大仙上頭炷香、車公廟求籤難如常舉行

農曆新年進入倒數一個月，但本地疫情持續，每日新增確診仍然俳佪雙位數。隨著年宵宣布取消，限聚令在前，黃大仙祠上頭炷香、車公誕參拜等重頭戲能否鬆綁，仍是未知之數。 據了解，港府本周內與業界將開會討論賀歲活動的傳播風險及探討折衷方案，但內部研究預料難如常舉行，包括可能要考慮網上求籤等，盡量避免有大型活動吸引人群聚集。 呼吸系統專科醫生梁子超則認為，本地確診個案倘回落至單位數便有放寬空間，否則應暫停。他又認為，市民須合作，減少外出，始有望於新年前「達標」。 《香港01》記者已分別向民政事務局、嗇色園及華人廟宇委員會查詢，正等待回覆。

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２月12日是牛年大年初一，按照傳統慣例，農曆新年前夕、年三十晚夜晚，黃大仙祠均有上頭炷香活動，吸引大批善信到訪，迎接大年初一「新正頭」。緊隨其後的大年初二，則有車公誕，沙田鄉事委員會及新界鄉議局代表，會前往沙田車公廟為本港來年運程求籤，年初三「赤口」亦有不少市民入廟參拜祈褔「轉運」。



不過，疫情持續，政府因應疫情發展，早前已宣布取消今年的年宵花墟及新春市場，至於「新正頭」的連串賀歲活動，是否有望如期舉行，至今仍未敲定及公布相關細節。

去年農曆新年期間，大批市民前往車公廟參拜，但因疫情關係，不少人均有佩戴口罩。(資料圖片)

難透過管制人流續辦活動

據悉，當局稍後會研判相關活動風險，但知情人士指，相信上述各賀歲活動能如常舉行的機會不大。據悉，政府會探討折衷方案的可行性，以網上形式包括「網上求籤」是其中一個探討方向。而當局目前仍以防疫控疫為大前提，盡量減少人群大量聚集，故難以透過實施人群管制如常舉行賀歲活動。

呼吸系統專科醫生梁子超則指，宗教及節日活動放寬與否，本地確診個案數字是唯一指標，只要跌至單位數便有放寬空間，「當數字去到五宗咁低單位數一日，就算反彈都唔會一舖清袋去返一百宗」，相反每日個案仍然維持雙位數，坦言「做到仲有價講可以鬆一鬆，做唔到都唔合格就唔好講咁多嘢，唯有暫停活動。」

梁子超：確診個案跌至單位數 需全民合作

農曆新年距今一個月，梁子超指要確診數按周跌一半，本地個案降至低單位數並非無可能，但要社會合作，「大家喺節日或者假期好多都忍唔著出去，郊外、食肆都好，人多就情況嚴重，令到好多隱性傳播咁樣發生，之後就到院舍、醫院、工地（爆發），帶返屋企再帶出社區。」

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不過，他指本月假期較少，只有周末放假，如果市民可以減少出行及避開人多時段，有望令疫情逐漸回落。他又提到商場應限制人流，審視地方大小分批或分時段供市民進入，「以自由行都做過，太多大陸人（商店）都唔比人入」，可參考以往經驗控制人流，亦要避免推出促銷優惠導致場內水泄不通，「搞唔掂疫情可能要關閉，（屆時）大家仲傷」，因此要先在經濟及民生崩潰前控制好疫情。

當本地個案回落至低單位數，梁子超認為都要控制人流，例如年三十黃大仙上頭柱香，就要抽籤安排上香次序，而非一窩蜂聚集，又要確保在場人士戴口罩等。

鄉議局仍未知會否如常為港人求籤

沙田鄉委會主席莫錦貴表示，現時能否如常代表本港市民於車公誕求籤仍未有定案，正與各方持份者相約開會磋商，料本周內有更多細節；沙田區議會主席程張迎則認為，當局可考慮有限度舉辦，包括進行人流控制，限制進入車公廟參拜人數，「毋須全面禁絕。」他期望當局可盡早向公眾作清晰交代。