BNO︱葉劉淑儀：中央考慮禁港人雙重國藉　按一中原則移台不適用

英國政府本月31日開始接受港人申請BNO留英計劃「5+1」方案，北京早前表明會反制。新民黨行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀周日（10日）在報章撰文，指中央政府正考慮採取反制措施，認為內地或會終止出於歷史原因，對港人的特殊待遇，包括嚴格執行《中國國籍法》第9條，即禁止港人擁有雙重國籍。 葉劉淑儀今日（12日）於電台節目《在晴朗的一天出發》中多次強調，有關說法只屬個人意見，又指以示公平，相關安排應涵蓋所有有意移民海外人士，惟基於「一個中國」原則下，移居台灣則不適用。

葉劉淑儀認為有意移民海外的港人應當選擇，「辛苦坐6年移民監，好明顯唔想做中國人，而家都係做返應做的事。」 （資料圖片）

葉劉淑儀日前於《南華早報》撰文，指基於歷史原因，北京一直對港人持雙重國籍「隻眼開隻眼閉」，但她認為隨著英國推出BNO「5+1」方案，是時候處理雙重國籍問題，要求欲離開的港人在外國國籍及居港權中「二選一」。

她於電台節目中表示，有關做法固然是對英國做法的一個反制態度，又認為是對有意移民海外的港人，要求做選擇，「辛苦坐6年移民監，好明顯唔想做中國人，而家都係做返應做的事。」她又認為「劃線」應由現時申請以及成功入藉海外人士。

葉劉淑儀認為，公平起見，中方反制「劃線」應由現時申請以及成功入藉海外人士。 （資料圖片）

葉劉淑儀續說，不能評論中央相關安排會否只針對英方，或是針對所有持雙重國藉人士，她個人認為，公平起見，有關制度應涵蓋所有持雙重國藉港人，「其他地方都有對國安法實施後趁火打劫」。她同時認為，基於「一個中國」原則，移居台灣者不適用有關措施。

她又說，有關措施不會影響正常工作、居住，主要會影響移民人士於港的投票權，坦言「影響唔算太大」，屬「姿態，邏輯上比較合理」。她又坦言，同意港人一向為中、英雙方的「磨心」。

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