移居英國｜投資移民成本高　中年港男轉用BNO舉家移英　決不回流

現時50多歲的Ben在雨傘運動後，一家四口移居英國。退休的他不習慣當地生活，首年回港生活三至四個月，還打算入籍後返港。他當時預計不到香港「咁快變得咁誇張」，目前再不會回來生活，也接受不了兒子回流念大學。 他本來辦理投資移民，以「5+1」方案留英將近五年，再定居一年可申請入籍，英國政府下月放寬BNO移民，他將改用BNO方法移民，稱可釋出投資款項。 （系列之二）持有BNO的港人於本月31日起可與家人申請簽證居留英國並入籍，經「5+1」方案，申請人居英5年後申請居留權，再住滿1年可申請成為英國公民，計劃容許其帶同受養人赴英。

Ben不習慣英國生活，打算入籍後返港，他當時預計不到香港「咁快變得咁誇張」，目前再不會回來生活。（受訪者提供）

在本港內地的從事傢俬生意的Ben，2015年初計劃移民，兒子9月隨即到當地繼續升讀中學，一家人於翌年年中移居英國東部諾域治。他們先以企業家簽證（Tier 1 Entrepreneur visa）申請移民，投資約20萬英鎊，在當地開一間公司僱用員工，他稱這個簽證較嚴格，當時不願付出太大代價，因為當中條件包括需要確保公司可持續營運，最後決定放棄。他想過一旦失敗就返港，但妻子和女兒欲留英居住。於是兩夫婦再轉辦投資者簽證（Tier 1 Investor visa），投資200萬英鎊予當地債券或公司，用一個成功率較大的途徑取得英籍。

人生踏入中年，Ben離開熟稔的地方，遠赴彼邦，他頓時沉默，說下決定時心情複雜，他本身喜歡在香港生活，自己年紀不小，較難適應外國文化。另一邊廂，他想到子女早一點在英國讀書容易融入社會，「我哋犧牲少少嘢，但換來更好結果，整體都係需要做嘅一個決定」。

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對他而言，移民不是容易決定的事，可是他認為傘後香港的社會政治氣氛持續不穩，為了兩個子女要走。退休的他不習慣英國生活，又要處理結束在港事務，他在移民首年居港三至四個月，朋友經常見到他，懷疑他到底是否有移民。他當時未能預測去年香港發生巨變，還打算五、六年後入籍返港生活，「我以為（改變是在）50年之後，當時無估到咁快，變得咁誇張」。

他見本港近年在社交平台發表一些關於敏感議題的言論，甚至按下「讚好」，都可能遭殃，令人憂慮。他指以前香港並非如此，「喺香港鬧英女皇無人理你，可能仲有人走埋嚟比個手指公你」。他覺得人應該有活在免於恐懼的自由。他當時預料兒子回港讀書，或可找到好工作。現在他態度逆轉，不能接受兒子回港讀書，擔心海外回流的他被歧視，因為這座城市的發展重心日漸轉移北方，處事方式彷如內地，「最好唔好回港」。

同樣為子女移民的Johnny認為，移民是為了有多一個生活方式選擇，「從來無人話移民後唔可以返去原本地方，鍾意嘅話可以隨時返港」。（受訪者提供）

另一名同樣為子女移民的40多歲爸爸Johnny，以海外公司首席代表簽證（Representative of an Overseas Business visa）申請移民，拓展香港業務到英國。居於倫敦三年多，他表示疫情之下難符合營運要求，以BNO入籍的手續比較方便。與Ben不同的是，他非常適應當地生活，倫敦天氣比他想像好，也像香港般，有很多不同國家的人居住。

倫敦再次因應新冠肺炎惡化封城，Johnny心理上已消化了，他指物資供應充足，平時他會外出去超級市場和到公園散步，「唔正常已經維持一整年，無咩特別」。在英國不是每個確診者可立即入院，Johnny亦只靠私營醫療保險保障，可是他並不擔心感染或缺乏支援。他表示，當地為嚴重疾病提供的治療強大完善，在香港卻要排期多年，只是醫療系統資源分配有別。雖然疫情對零售業衝擊，Johnny指，英國樓市旺到不得了，意味大部分人對英國經濟發展樂觀。

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他認為移民是為了有多一個生活方式選擇，「從來無人話移民後唔可以返去原本地方，鍾意嘅話可以隨時返港」。

Ben在疫情前到酒吧看足球比賽。（受訪者提供）

Ben形容英國政府推出可經BNO申請入籍是史無前例「送大禮」，幾乎毫無審查給予居英權，而且自行申請方便簡單，不像他們當年要找律師辦理移民。他的朋友移英經營外賣店或者打份工，生活相當穩定。他認為以香港方式於英國生活，絕對不成問題。

身在英國，他牽掛香港價廉物美的食物：「最好茶餐廳嚟曬呢到，英國啲野又唔好飲又唔好食，價錢又咁貴。」他極力說服家人舉家移民，當對他對重要的親友都在另一個地方重建社交網絡，將來「香港純粹係去旅行嘅地方」。會可惜香港再不是家嗎？他說：「當然係可惜，但無辦法，呢啲我哋控制唔到，就好似冬天之後係夏天，係自然、無得控制。」