BNO︱葉劉淑儀：是時候處理雙重國籍　倡劃線後獲外國籍失居港權

英國政府本月31日開始接受港人申請BNO留英計劃「5+1」方案，北京早前表明會反制。 新民黨立法會議員、行政會議成員葉劉淑儀今（10日）在報章撰文，指中央政府正考慮採取反制措施，她認為內地或會終止出於歷史原因對港人的特殊待遇，嚴格執行《中國國籍法》第9條，即禁止港人擁有雙重國籍。 葉劉接受《香港01》查詢時表示，這是她個人意見，沒與中央溝通，但相信中央正考慮不同的反制方案。她認為，禁止港人擁有雙重國籍的做法毋須修改香港法例，其中一個可行方法或是就《中國國籍法》釋法。

英國公布BNO移居英國的「5+1」申請細節：

據《國籍法》第9條至第10條規定，定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的不具有中國國籍。同時為外國人的近親屬、定居在外國、有其他正當理由，只要具有上述條件之一，申請退出中國國籍獲批准的都不具中國國籍。

根據上述規定，喪失中國國籍的方式有兩種，一是自動喪失，因定居國外並取得外國國籍；二是主動退出，因申請退出中國國籍獲得批准。《國籍法》第3條訂明「中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍」。

葉劉批評部分外國政府有意呼籲港人移民，目的是要吸納他們的資金，並且希望港人到當地擔任廉價勞工，如英國就是例子之一。 （資料圖片）

倡劃線後獲外國籍港人 將失居港權、投票權

葉劉今日在《南華早報》撰文，指基於歷史原因，北京一直對港人持雙重國籍「隻眼開隻眼閉」，但她認為隨著英國推出BNO「5+1」方案，是時候處理雙重國籍問題，要求欲離開的港人在外國國籍及居港權中「二選一」。

她提出，當局可提出一個確實「截止日期」（cut-off date），該日子以後獲取外國籍的港人，會被視為出於自己意願，根據《中國國籍法》第9條放棄中國籍。她強調這些人士會自動失去持有特區護照的權利，亦可能失去香港居留權和香港選舉的投票權。至於劃線時間，她稱要由中央決定。

被問到此舉會否在社會引起震盪，葉劉表示，想移民的人應考慮要付出的代價，她又批評部分外國政府有意呼籲港人移民，目的是要吸納他們的資金，並且希望港人到當地擔任廉價勞工，如英國就是例子之一。