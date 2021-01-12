新年或無頭炷香、拜車公　善信：不希望禁絕　香燭舖：望天打卦

本港疫情持續，今年農曆新年或破天荒「平靜中渡過」。據了解，政府內部研判黃大仙祠上頭炷香、車公廟求籤參拜等賀歲活動，或難以「如常」舉行。 在車公廟附近營業的香燭舖店主大嘆生意難做，指農曆正月是生意旺季，但在疫情衝擊下只能望天打卦，「拜車公保佑我哋香港國泰民安。」有善信則認為，拜神是傳統信仰，難靠網上形式進行，期望政府勿全面禁絕，「拜神講誠心，咁樣好似唔夠親力親為。」亦有市民表示，港府可考慮實施廟內人數限制，平衡新年傳統及疫情防控。

記者今日前往車公廟視察，大門外設有體溫量度儀器，亦有員工指示入場人士遵從防疫安排。今日並非初一、十五，但現場仍有不少善信到場還神及參拜，亦有市民聯群結隊入場，按工作人員指示，一字排開於香爐區上香。

檔主：禮拜日都零生意、好難做

於車公廟附近擺檔的香燭舖店主盧太表示，正月是每年生意最旺盛的月份，過去一年則受疫情影響，生意淡靜，「而家個個都唔出街，有時禮拜日都零生意，真係好難做。」她指，現時只敢觀望入貨，「就算係正月，都唔敢拎太多。」

政府或因疫情關係，限制今年新年「拜車公」活動，她無奈指，「都無辦法，唯有聽其自然」，盧太又表示，平日亦有經常向「車公」參拜，「希望可以保佑我哋香港國泰民安，快啲渡過呢個疫情。」車公廟內的廟祝、解籤師傅則紛紛封口避談。

陳小姐認為，善信參拜是傳統信仰活動，希望在可行情況下，勿全面禁絕。（陳淑霞攝）

居於附近的善信陳小姐表示，自己幾乎日日前來「拜車公」，平時人流不多，但新年則因人頭湧湧，「會盡量睇時候先嚟，都唔想太人多聚集。」她認為，善信參拜是傳統信仰活動，希望勿全面禁絕，「大家都係想有神明保佑。」陳小姐又指，對網上拜神有保留，「拜神都係講誠心，咁樣好似唔夠親力親為。」

善信：可考慮限制廟內逗留人數

商人陳先生今日則聯同多位友人到場，祈求生意興隆，他認為倘新年無法如常開放「拜車公」，「有啲可惜，但唔開都無辦法。」他認為，政府可考慮有限度開放，例如限制每次逗留廟內人數，以確保善信保持社交距離，「大家合作，想做就做到，無話唔得嘅。」

行政長官林鄭月娥今日出席行會前表示，過去一星期疫情有緩慢下降跡象但仍反覆，全球疫情仍在爆發，現時不是放鬆的時候。她又提到，一個月後是農曆新年，相信今年需要在平靜的環境度過。

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