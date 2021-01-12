鄧炳強斥涉撒粉中大生違背校訓　達不到基本良知的要求

位於啟德社區會堂的個案追蹤指揮中心周一(11日)起運作，從紀律部隊借調約100人協助追蹤新冠病毒患者的密切接觸者。 警務處處長鄧炳強今天（12日）到場視察，逗留約半小時，了解警員在中心的工作情況。他離開時表示感激警方過往防疫工作。 他批評昨天在中大有黑衣人向保安撒粉末，表示憤怒心痛，斥責他們違背校訓，達不到基本良知。

鄧炳強指作為中大畢業生，看到懷疑中大生牽涉襲擊欺凌，感到心痛，他問大學生何時變成目無法紀的暴徒。（張浩維攝）

昨天在中大港鐵大學站，有校方架設的鐵馬被推倒，一名男子涉嫌擾亂公眾秩序及襲擊被捕。鄧炳強表示，有黑衣暴徒以不知名粉末襲擊盡忠職守的保安員，他對事件感到憤怒，目前警方拘捕了一名中大學生，仍在調查其他黑衣人是否中大生。

他指作為中大畢業生，看到懷疑中大生牽涉襲擊欺凌，感到心痛，他問大學生何時變成目無法紀的暴徒，「佢哋咁做不單止違背我哋中大博文約禮嘅校訓，亦都達唔到人類基本良知嘅要求，對於好多表現優秀嘅中文大學嘅學生，令到我哋蒙羞 」。

他認為，所有中大生和社會各界應對此行為予以譴責，反問若被襲擊的保安員是其父母，或是若父母見到子女襲擊他人，有何感受和想法。他批評，任何姑息包庇只會令學生越踩越深，不希望再有「火燒人」事件。

鄧炳強提到，近期很多學生因為反修例事件被判處入獄，監禁達5年以上，表示憂心。他說，希望停一停想一想是否要犯法，他對非法暴力事件不會容忍，警方會作出調查。

對於早前53人組織和參與民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》被捕，他指，案件是經過調查，基於證據，日後若進入檢控階段，可見更多相關細節。