鄧炳強向參與反修例「踏浪者」行動警員頒獎章：暴力與污衊會落幕

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警隊官方刊物《警聲》最新一期報道，警方在2020年12月30日，舉行首場「踏浪者」行動獎章頒授典禮，由警務處處長鄧炳強向74名得獎警員頒授印有防暴警員圖案的行動獎章。

鄧炳強在頒獎禮上勉勵得獎警員要繼續「承風破浪」，強調「暴力與污衊會落幕」，「滄海橫流，方顯英雄本色」，認為警員為捍衛香港、守護香港市民的「汗與血、辛勞與犧牲」，將會被國家和香港市民銘記。

據《警聲》介紹，「踏浪者」行動獎章是警隊成立176年來，第一枚用作表揚警隊成員因參與特別行動所作出重大集體貢獻的香港警察特別行動獎章。「踏浪者」行動獎章的正面是警隊警徽，背面是一名穿防暴裝、手持防暴盾的警察。獎章綬帶分別繡上橙色或紫色的橫間條，「以突顯參與是次行動中各人員的共同質素」，橙色代表勇氣，紫色代表智慧，「彰顯各得獎者在行動中所擔當的獨特角色」。

根據《警聲》報道，「踏浪者」行動的規模、複雜程度、指揮架構、動員、參與的單位數目和持續行動日數都是前所未有。所有職級人員只要長期面對前所未見的挑戰時仍秉持專業精神，悉力以赴，務求恢復社會的法治和秩序；或面對明顯迫切的危險時表現英勇；或為參與行動的人員提供卓越的支援服務，均可獲推薦授予「踏浪者」行動獎章。

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