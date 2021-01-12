兩元乘車優惠｜須用新設計個人八達通　第三季換卡　車費5年一檢

滿60歲人士，最快明年首季可享2元乘車優惠，為防止濫用，受惠者需要持有新設計的個人八達通卡，當局將在今年年中起供60至64歲人士申請新卡。隨後會再安排65歲或以上人士領新卡，2024年將停用不記名長者八達通。 勞福局局長羅致光今日（12日）下午開記者，公布兩元乘車優惠計劃全面檢討最終報告。羅表示，當局採納顧問建議，在擴大優惠前，要打擊及防止濫用情況，因此受惠市民未來需另行申請一張容易辨認，有容貌識別的個人八達通卡。至於未來優惠會擴展至紅色小巴及街渡。因計劃要求持個人八達通卡，年長旅客將不能受惠。

港府早前建議將兩元乘車優惠放寬至60歲-64歲，提供多一項交通費用津貼。（資料圖片）

車費5年一檢討 預計調整10%-15%

羅致光指出，２元乘車優惠自2012年推行，直到去年11月的《施政報告》，要求在打擊及防止濫用的大前提下實施，將受惠年齡降至60歲。他預料，新增受惠人數料涉60萬人，發卡需時約13個月，明年首季可落實；下一步會將新卡擴展至65歲或以上人士。而2元的票價將會每5年檢討一次，他笑指「下次好可能唔會再叫兩蚊乘車」。他又指，項目涉及的撥款將會納入2021/22財政預算案中，具體金額暫不便透露。

羅致光表示，由於本港人口高齡化，65歲長者過20幾年會增加一倍，適用人數加得快，另外票價亦會有通脹，如票價上升，政府的資助金額，會稍高於票價增幅，故顧問建議政府引入機制檢討補貼方式，政府會每5年檢討劃一票價，即二元水平，屆時通常會睇票價增幅，作為重要參考。他又補充，若每年檢討，每次上漲2%，涉及的金額將只有幾毫子，如此調整不合理，所以5年一次檢討合理，參考過去數字，預計5年會調整10%-15%。

將使用重新設計的個人八達通 考慮印相片及姓名

為打擊濫用情況，當局決定採納顧問報告建議，要求受惠者採用有識別的新版個人八達通卡。羅致光引述顧問公司建議指，60至64歲的長者為新受惠人士，他們必須申請及使用特定的個人八達通，局方將重新設計新款的八達通，在外貌上將會更容易辨認，方便檢查。他呼籲市民不需要著急現時去申請，具體申請安排料於第3季開始。

羅致光又透露，新版長者個人八達通或會印有相片、姓名及識別年齡等資料，而政府預計個人卡技術規格確定後，13個月就可以完成發卡工作，目標在2022年首季逐步落實，其後將拓展至65歲及以上人士。他又指，新卡使用者涵蓋60歲人士，繼續以「長者」形容未必貼切，需再考慮新個人八達通卡的名稱。

羅續指，新優惠同時會擴展至更多公共交通工具，包括紅色小巴及街渡，但村巴則不符相關資格。

政府及營辦商將打擊濫用問題

至於濫用問題，羅致光政府將會打擊，否則每年的損失數以億計。顧問公司建議政府從三方面入手，包括60至64歲人士必須申請個人卡；參加計劃的公共交通營辦商需要加強查票，嚴格執行法例及附例罰則；政府會加強宣傳，讓公眾了解不合資格濫用的後果，並且需要向前線人士出示身份證明。

羅致光又指出，執法方面有不少局限，雖然每年香港的檢控數字不多，但是對比起其他國家，比例並不小，因而有擔憂。他指，具體的濫用情況要執法時才能看到，現時有百多萬人使用長者八達通，難以每個使用者都查，檢控數字只反映部分情況。羅致光指，使用特別的設計方便車長辨認，否則只是增加監察人手，成效仍是有限。