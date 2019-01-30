【長者乘車優惠】馬灣巴士無兩蚊車搭　長者為慳錢坐渡輪再轉地鐵

65歲以上的長者於馬灣乘搭區內巴士，不能享用「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（俗稱 「$2乘車優惠」），荃灣區區議員譚凱邦稱，來往馬灣至其他地方巴士線路雖有居民價錢，但來回一程要約$20，加重區內長者的負擔。

荃灣區區議員譚凱邦早前到政府總部請願，要求運輸署於馬灣增設長者乘車優惠。(照片由受訪者提供)

來往馬灣的巴士由新鴻基地產轄下的珀麗灣客運有限公司營運，共有六條巴士線，來往青衣、荃灣、中環及機場等，車費由 $9.5至$24不等。荃灣區區議員譚凱邦稱，現時馬灣的巴士線全都沒有長者$2乘車優惠 ，導致當區長者為節省約10多元車資，要轉乘渡輪再搭地鐵，路程十分轉折。

根據2016年人口普查數字，馬灣現時約有1.5萬人，65歲或以上的長者約佔一成，有大約1,600人

珀麗灣客運轄下的六條線路均設有居民價及非居民價，兩者相差$2.5 至$3.5 不等。以來往馬灣及港鐵荃灣西站為例，居民價（八達通付錢）為$9.1，以非居民價為12.6，相差$3.5。譚凱邦稱，雖然現時居民價較便宜，但長者外出來回約要$20，變相減低他們出行的意欲。

來往馬灣的巴士線共有六條，圖為前往地區及價錢。(資料來源：珀麗灣客運有限公司)

除了巴士外，居民還有渡輪作接駁工具，長者仍能享用$2優惠。然而，當區只有兩條航線分別來往中環及荃灣。「中環全日都有，但荃灣一日僅得三班。」譚凱邦稱，曾有長者因節省車資，先乘坐渡輪到中環，然後轉乘港鐵到旺角。「多年來都一直希望政府增設長者優惠，之前政府以不能監管邨巴收費為理由拒絕，但如今這個說法已不成立。」

除了巴士，居民還有渡輪作接駁工具，但來往馬灣至荃灣的班次甚少。(資料圖片)

今年1月1日實施的「公共交通費用補貼計劃」，適用範圍除了港鐵、巴士外，指定紅色小巴、街渡及提供居民服務或僱員服務的非專營巴士亦獲批准納入計劃。譚凱邦質疑：「新鴻基早前已表示會配合政府，現時馬灣的巴士同樣能夠納入政府是次的津貼，何以長者乘車優惠卻遲遲未能推行呢？」