拆局｜兩元乘車優惠傳延至最快明年底實施　建制派：政府故作推搪

特首林鄭月娥今年1月大張旗鼓高調宣布「十大惠民措施」，其中包括將「兩元乘車優惠計劃」合資格年齡門檻由65歲下調至60歲，當時估計將涉及17億元額外開支，約60萬名人士受惠。項目原定下個財政年度推行，港府視此為一大政績，但近日突傳出當局有意煞停計劃，究竟為何會出現如此大的轉折？ 勞工及福利局日前向行會成員簡報，據聞提及估算開支將逐年上升，因涉及一下子增加60萬人符合資格，而且長者八達通被濫用情況嚴重，估計第一年開支已達60億元，在政府「包底」下，財政負擔不少。 消息人士指，政府未必有意推倒計劃，「從來無聽過政府話唔做」，但估計會先解決長者八達通被濫用問題，轉為個人八達通，按推算最快也要在2021年底才能推出，遲則可能延至2022年初。至於可否增加行政手段，例如加派職員「查飛」或提高罰則，有行會成員認為不可行，指港鐵、巴士公司不會肯做「醜人」，「橫掂都是政府補貼，又怎會想得罪客人？」

多名建制派表明反對政府煞停擴展「兩元乘車優惠計劃」，其甕中，民建聯將爭取約見勞工及福利局局長羅致光反映關注，並會去信立法會福利事務委員會，要求召開會議討論此議題。

易志明倡以實名制解決濫用問題

自由黨航運交通界議員易志明稱，政府早已知道計劃斥資甚大，應以實名制解決濫用問題。他建議可安排長者憑長者卡，到票站辦理個人八達通。他亦提出，計劃應擴展至所有公交系統，包括紅色小巴、邨巴及街渡等，保持行業平衡生態。

他又舉例，早年有專線小巴司機使用長者八達通，在其駕駛的小巴上不斷拍卡，意圖騙取補貼票價差額；他後來建議八達通公司，紀錄到同一張八達通一日使用超過5次，就向營辦商發報告，此後未再出現類似情況，認為要解決技術性問題並不困難。

民建聯將約見羅致光反映關注

有民建聯中人坦言，消息一出「電話幾乎俾人打爆」，在地區收到極多反對聲音，他們不滿政府臨時走數，「條數無理由到呢一刻先計唔掂」。該人認為，擴展兩元乘車優惠開支不算最多，又反問：「派銅芯口罩都用了好多錢，咁你又派？」至於日後如何跟進，該人指將爭取約見勞工及福利局局長羅致光反映關注，並會去信立法會福利事務委員會，要求召開會議討論此議題。

湯家驊指，擔心推展計劃後會造成「一闊三大」，又指政府預算開支尚未計及通脹問題，估計推展計劃後的開支只會有增無減。

湯家驊憂造成「一闊三大」 押後一年可接受

行會成員湯家驊回覆查詢時指，不能透露行會討論內容，但他個人擔心推展計劃後會造成「一闊三大」，即日後社會或將60歲以上人士當作長者，「屆時生果金及綜援申領門檻又是否要調低？」他又指，政府預算開支尚未計及通脹問題，估計推展計劃後的開支只會有增無減。

湯家驊表明對計劃有所保留，但若政府願意押後一年才實施，他認為是可以接受的做法。

翻查資料，政府自2012年推出「兩元乘車優惠計劃」，65歲或以上長者及合資格殘疾人士可以兩元乘搭公共交通工具，林鄭在今年1月宣布，將計劃合資格年齡門檻由65歲下調至60歲。勞福局今年7月向立法會表示，65歲或以上合資格長者人數，已由2012年98萬上升至2019年132萬，政府於2019/20年度在計劃的開支約13億元。

據悉政府近日向行會提交降低乘車優惠年齡的專家研究報告，當中計劃開支估算部分列明，若將門檻調低至60歲，將為庫房每年增加最少60億元開支；及至2025/26年度，政府的年度開支更料高達100億元。

專家報告估算每年增最少60億元開支

但據悉，政府近日向行會提交降低乘車優惠年齡的專家研究報告，當中的計劃開支估算部分列明，若將門檻調低至60歲，估計約多60萬人符合資格，將為庫房每年增加最少60億元開支；及至2025/26年度，政府的年度開支更料高達100億元，較林鄭年初估算的17億元大增。

有建制派指，政府先後以技術及濫用問題作推搪，認為可以個人八達通或銀齡卡解決，「若能解決濫用問題，開支就不用100億元」，該人批評政府一直採取「拖字訣」，根本無心推展計劃。

有民建聯中人更指，若政府因近月財政狀況改變而收回計劃，政府應同時減少向立法會申請增加職位，以減少經常開支，又說日後他們會更審慎審議政府撥款，以確保公帑用得其所。