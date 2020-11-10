浸大參與全球研究︰疫下調查報道大減　港台編導被捕掀寒蟬效應

香港浸會大學新聞系與17個國家進行跨國研究，指疫情衝擊全球經濟，媒體調查報道資源減少，令有關類型新聞報道大減。其中香港方面，近半傳媒機構設有調查報道的獨立小組，惟負責製作港台節目《鏗鏘集》《721元朗黑夜》的編導蔡玉玲被捕後，研究提到已出現「寒蟬效應」，傳媒難免「自設紅線」，對新聞媒體的監督功能造成深遠影響。

香港浸會大學新聞系與17個國家進行跨國研究，發現媒體資金枯竭，令調查報道新聞大減。（資料圖片）

今次研究由涵蓋17個國家成立的「歐洲媒體研究小組」，包括奧地利、瑞士、澳洲、加拿大、丹麥、德國、智利等，於今年1月至8月展開了「2020年促進媒體民主監測研究項目」，訪問逾百間傳媒機構的管理層及記者。

香港方面，研究訪問了10間傳媒機構，超過20位來自電視台、報紙和新媒體的記者及管理層。

浸會大學新聞系助理教授盧惠嫻表示，香港有近半傳媒機構皆設有調查報道的獨立小組，絕大多數受訪記者認同，調查報道非常重要，具監督職能，更獲公眾支持，如《鏗鏘集》的《721元朗黑夜》，以至早年的《巴拿馬文件》等，均反映本港媒體對調查報道的重視，不過有記者指出平日工作量繁重，想製作調查報道並不容易。

港台編導被捕事件後，盧惠嫻表示「寒蟬效應」已經出現，傳媒難免「自設紅線」，對新聞媒體的監督功能造成深遠影響，具爭議性及涉及公眾利益的議題，必定大大減少。

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研究亦發現外國調查報道的產量與媒體機構的財政狀況成正比，不過受疫情影響下，多地媒體均有經濟壓力，其中，芬蘭、澳洲、英國等地方媒體的調查報道經費大幅減少，如最近美國廣播公司（ABC）的節目減少調查報道部分，智利則有媒體組織外購深度報道，以及開發眾籌訂閱網站，才能維持有限度的調查報道。