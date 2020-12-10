DSE 2021｜JUPAS選科競爭出爐　浸大動畫續成最搶手44人爭一學額

2021年中學文憑試（DSE）筆試將於來年4月23日至5月17日舉行，放榜日暫定為7月21日。《香港01》統計八大院校今日（10日）公布的大學聯招（JUPAS）最新數據，其中浸大傳理學動畫及媒體藝術專修繼續成為競爭最激烈的課程，以Band A（首三志願）申請人數計算，平均約44人競爭一個學額。其次為中大幼兒教育及日本研究學士課程，平均39人及37人競爭一個學額。

截至2020年12月10日，浸會大學的「傳理學學士 - 電影主修 - 動畫及媒體藝術專修」JUPAS競爭最激烈，平均每44人競爭一個學額。（資料圖片）

昨日（12月9日）為應屆考生遞交大學聯招（JUPAS）申請的最後限期。《香港01》綜合八間教資會資助大學數據，截至今日為止，浸會大學的「傳理學學士 - 電影主修 - 動畫及媒體藝術專修」競爭最激烈，Band A申請人數578人競爭13個學額，平均每44人競爭一個學額。

其次為中文大學的幼兒教育教育學士課程，以及日本研究學士課程（詳見下表）。

八大院校課程競爭情況

+ 4 + 4 + 4

其餘院校方面，香港大學護理學學士共有2,026名Band A申請人，平均每10人競爭一個學額。科大國際科研為該校最受歡迎的課程，平均每11人競爭一個學額。教育大學的中國歷史教育榮譽學士、幼兒教育榮譽學士及體育教育榮譽學士課程，每學額競爭比例均逾30人。

2021年文憑試放榜日暫定為7月21日，大學聯招將於同年8月12日上午9時公布正式遴選結果，8月30日公佈補選結果。