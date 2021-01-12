新填地街26號唐樓11人確診　劏房林立　少數族裔未知要強制檢測

新冠肺炎疫情持續反覆，數十幢大廈爆疫。佐敦新填地街26號唐樓昨日（11日）再增7名患者，當中3人感染源頭不明；該大廈僅得7個單位，惟近兩周累計11人確診。 記者今日（12日）到大廈視察，發現唐樓大閘貼上6張告示，解釋強制檢測的安排。而大閘亦掛上尼泊爾社區的橫額，而樓下亦有少數族裔開設的店舖，但在該店聚集的少數族裔，卻仍不知道要接受強制檢測。有住戶指，唐樓內的九成單位已經改為劏房，不知道一共有多少人入住，但大部份住戶都是少數族裔。

新填地街26號唐樓只有7個單位，但從外可見不少窗口被封，相信被劏成多間套房；大廈亦與其他相鄰樓宇接連。（張浩維攝）

住戶：九成單位已改成劏房

佐敦新填地街26號的唐樓只有共7個單位，但截至昨晚已有累計11宗確診個案。記者今早到該唐樓視察，發現進出的大多是少數族裔，部分人不懂英語及廣東話，未能回應記者的提問。

民政事務總署在唐樓大閘貼上強制檢測的中英對照通告，又指會派員上家訪。在大樓住了40多年的林伯伯表示，前日（11日）在家訪時始知強制檢測的時間，「驗咗陰性，無事。」他透露，現時大樓的九成單位已經改劃成為劏房，「唔知有幾多個人住，大部分都係啲少數族裔。」

多條幼管駁大喉管 有單位窗口被封

由於食環署昨日曾派員為大樓進行大清洗，今日樓梯顯得相當乾淨。林伯伯又指，平常也不覺得大樓的衛生有問題，不知道傳播病毒原因，「唉，都無得擔心。」

在大樓外牆可見，不少喉管被人加上其他的幼管，而不同單位的窗口被人封上，從部分打開的窗門可見，單位放有多張上下格床。

在大樓外牆可見，不少喉管被人加上其他的幼管，情況令人擔心。（張浩維攝）

另外，唐樓的大閘也有掛上尼泊爾社區的橫額，樓下亦設有一間小商店。雖然商店的閘門拉下，未有營業，但內有數名少數族裔人士聚集。他們表示，並非居住於此，平日會到商店，現商店已休息。

記者追問他們是否已經接受檢測？他們指不明白為何要接受檢測，也不知道原來在上址逗留兩小時後便要檢測。經過多次解釋後，他們稱會按記者建議去接受檢測，但未幾他們繼續在附近公園除罩耍樂。

有街坊無奈投訴：「佢哋啲口罩，戴咗好似無戴，無得講。」又直言對事件感到非常擔心，只能戴雙重口罩、面罩及手套防範保護自己。

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