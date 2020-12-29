內地收緊要求屋邨有疫廈同受限　每日數十跨境司機遭拒入境

深圳當局早前擱置對跨境貨車實施「單雙號限行」，香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉今天（29日）在港台節目《千禧年代》 上認為，內地當局正透過收緊其他措施，達致減少中港車入境，現時每天有幾十名跨境貨車司機被拒入境，司機生計受影響。

深圳當局早前擱置對跨境貨車實施「單雙號限行」，香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，現時每天有幾十名跨境貨車司機被拒入境。（資料圖片）

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，中港司機本周起由須持有的新冠病毒檢測陰性證明由3天改為24小時內。深圳當局早前曾計劃對跨境貨車實施「單雙號限行」，在計劃擱置後，蔣志偉認為內地當局，正收緊其他過關措施，達致減少車輛入境效果。他指，現時每天來往中港的貨車出入境流量約2萬架次，但每天就有幾十部貨車被拒入境。

蔣志偉指，內地當局最近兩星期，每天隨機抽查跨境貨車司機，之前司機居有確診者的疫廈，才會被禁止入境；不過現時要求大幅收緊，只要司機居住的屋邨有疫廈，即使司機並非住在涉事大廈，也會被因居於「疫區」不准入境。他批評，內地當局做法不科學，令中港貨運業界質疑不公道。

港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉認為，內地當局用其方法讓減少車輛入境。（資料圖片／余俊亮攝）

據蔣志偉了解，曾有司機因與確診患者同名，被拒入境；亦有居於元朗大興大廈和屯門大興花園的司機，亦被誤以為涉大興邨，一同被拒到內地。雖然內地當局有設上訴機制，但他未聽聞過有司機成功上訴。他又指，司機不開工就沒有薪酬，亦令運輸公司難預算船期等物流安排。

蔣志偉表示，目前內地當局已為跨境司機做約90萬次檢測，只有1宗確診個案。他認為，內地防疫措施已密不透風，目前收緊跨境貨車入境措施不必要，傷害司機生計。