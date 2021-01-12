女生涉黃大仙堵路案　辯方質疑警長認錯人　被告見被追逃跑屬正常

前年「大三罷」行動期間，多人在各區堵路，一名女學生被指在黃大仙用塑膠路障堵路，以及燒雜物，她否認縱火及在公眾地方造成阻礙罪，案件今日（12日）開審。辯方質疑目擊情況的警長認錯堵路者為被告，又質疑警長未有穿軍裝或防暴裝備，「有個大男人突然追一個女仔」，對方跑走這個反應實屬正常，警長不同意說法。裁判官把案押後至3月9日裁決。

女被告張嘉瑩（23歲）被控於前年11月12日在黃大仙彩虹邨用火損壞雜物和馬路路面，以及同日同地以塑膠路障堵路。

見4男2女搬膠圍欄堵路

目擊事件的警長林家強（音譯）供稱，事發當日獲指派到黃大仙一帶巡邏，在涉案現場見到有人堵路，亦看到4男2女搬膠圍欄，也見到現場有垃圾起火。堵路者見到警方後逃走，於是他與同僚駕駛警車進行追截，並拘捕了本案女被告。

警長林家強(譯音)稱當冕看到4男2女搬膠圍欄，也見到現場有垃圾起火。(李慧娜攝)

辯方質疑為何其警員記事冊及首份口供，未有提及兩名女子搬膠欄到馬路中間，認為他當時根本看不清每人個別的動作，亦質疑林認錯堵路者是女被告，但他否認。

指警曾說再跑女人都打

辯方又指，當時林未有穿軍裝或防暴裝備，更從一輛未有識別的車輛下車，「有個大男人突然追一個女仔」，對方跑走這個反應實屬正常，但林反駁當時女被告逃跑，他才進行追截。辯方更指，林追截到女被告後，曾向她說：「你再跑，我女人都打。」林亦否認，但承認他看不到誰燒著雜物。

案件編號：KCS 511674、KCCC1383/2020