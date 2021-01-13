大灣區青年就業　港科企請工程師：人工貴一倍但看重港人研究思維

作為《施政報告》的其中一項措施，政府上週推出「大灣區青年就業計劃」，資助在香港及大灣區內地城市均有業務的8個月。公司，聘請本港畢業生到大灣區工作，政府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月1萬港元的津貼，為期最長1年，計劃共提供2,000個名額，當中約700個專為創科職位而設。 有在深圳設廠的香港AI機械人技術公司的表示，因看重香港人的思維模式，公司每年都會在香港院校聘請畢業生到內地工廠工作，主力做研究；今年本來就打算聘請兩名助理工程師，表示對計劃亦感興趣。

該公司的助理首席技術官Terry是香港人。他表示，公司在香港註冊，深圳設廠，今年打算聘請兩名見習工程師，而公司業務較廣泛，所以無論是人工智能、軟件工程或機械人技術（Robotics）等人才，都希望吸納。他說，本來就有請人的打算，並非因為有這個計劃才特別去請人。

Terry說，今年打算聘請兩名見習工程師，包括有人工智能、軟件工程或機𢬿人技術（Robotics）等背景的人才。（資料圖片）

兩地畢業生起薪點有一定差距，為甚麼請香港人？Terry坦言，內地也有很多名校，名校畢業生的薪酬亦可以很高，但一般來說，香港畢業生薪金會比內地畢業生貴一倍；惟公司仍然希望聘請香港畢業生，因看重他們的思維模式，期望他們可承擔更多不同的工作，如主力做研究，可為研發提供「methodology」（方法論）等。

公司提供住宿不難適應 應考慮職位是否吸引

港府近年大力鼓勵港青到大灣區城市發展，但也有聲音指內地薪酬吸引力不足，且要青年另外適應新環境。Terry本身亦是香港人，7年前開始遊走港深兩地的工作模式，作為過來人，他指自己和身邊同事適應內地生活沒太大問題，「衣食住行都好方便。」而住宿方面，Terry指公司會提供宿舍，並會為香港員工租屋。

▼施政報告2020八大重點▼

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去年初新型肺炎疫情爆發，兩地開始有相應的入境限制，Terry便需要長時間留在內地工作，不能隨時回港與家人相聚，僅過年過節才會返港，嘆謂「特殊時期冇辦法啦。」這會否影響港青求職意欲？Terry就認為這全是個人選擇，主要視乎他們認職位是否夠吸引。他又指，每年都會到香港院校舉辦招聘講座，反應不俗。

是否要交內地稅要看「六年規則 」

至於不少人關心的稅務問題，Terry說自己以香港銀行戶口出糧，所以在香港交稅，僅一部分以內地戶口收取的薪金，才需繳付相應的內地稅項。值得留意的是，內地自2019年實施新個人所得稅法，要求非內地居民若在內地居住滿183日，便需承擔「全球徵稅義務」，即所有收入，無論是在境內或境外取得，皆需要在內地徵稅。但Terry指自己不受此影響，因有新稅法有六年的寬免政策。

根據港府資料，非內地居民可享受六年的寬免政策，在此六年間不會在內地有新稅法下的「全球納稅義務」，而在六年期間任何一年居住不滿183天或單次離境超過30天，便可重新開始計算「六年」。