新冠肺炎｜再有警察總部女文員染疫　一周內第二個　無接觸公眾

灣仔警察總部再有女文員感染新冠病毒。警方周四（24日）晚深夜公布，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診，是一周內第二個警總感染新冠病毒的女文員。

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警方指，該女文員日前感到不適，於周三（23日）求診並檢測，經測試後於周四（24日）得知對毒病呈陽性反應。該名文職人員於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，沒有與公眾接觸。她最後一日上班日為12月22日。

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這是一周內第二個警總女文員染疫，警方20日公布一名女文員染疫，本月18日感到不適求診，19日初步確診，14日內無外遊紀錄，沒有與公眾接觸，工作期間亦有佩戴口罩，她最後一日上班日為16日。

灣仔警察總部。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

警方表示，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測； 警方已即時派員清潔及消毒該名人員的相關工作地方； 警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及警方會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名文職人員的近日工作記錄資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。