教育局接獲262宗教師專業投訴　約八成完成調查　85宗不成立

立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組今日下午召開會議，教育局副局長蔡若蓮出席會議時，公布涉及教師專業操守投訴的最新數字，由2019年6月至去年11月底，教育局共接獲262宗投訴，當中有約八成多、226宗完成調查，有85宗不成立。在成立的個案中，局方取消兩位教師資格，向23名教師發出譴責信，13名教師發出書面警告，20名教師發出書面勸喻，以及22位教師發出口頭警告。 蔡在會上重申，收到涉及教師失德的投訴後，若與學校事務相關，會先轉介學校調查，並向局方報告，若個案程度嚴重，局方會嚴肅跟進。

教育局副局長蔡若蓮出席會議時，公布涉及教師專業操守投訴的最新數字，由2019年6月至去年11月底，教育局共接獲262宗投訴。（資料圖片）

蔡若蓮：學校若採用《羊村12勇士》兒童繪本 會即時制止及跟進

小組今日下午五時開會，討論校本教材的管理、質素監察及投訴機制。多個建制派關注教育局如何規管校本教材、甚至坊間製作的刊物。工聯會議員郭偉強點名批評由香港語言治療師總工會製作的《羊村12勇士》兒童繪本，質疑內容有強烈的政治立場，認為局方應作出規管，以防學生被「洗腦」。

蔡若蓮在會上表示，留意到有關繪本，形容不適合幼稚園及初小學生閱讀，呼籲幼稚園教師及家長要慎選閱讀材料，要留意圖書的內容真確性、是否適合小朋友的心智、有否「掛羊頭賣狗肉」作政治宣傳。她強調，校園並非政治宣傳的地方，暫時未有幼稚園使用有關繪本，並警告若果發現有學校使用，局方會即時制止及跟進。不過，蔡指，本港有出版自由，坊間的讀物或網上材料，若果未有在學校使用，不會受到教育局的相關條例規管。 《香港01》向香港語言治療師總工會查詢，工會稱不作回應。

蔡若蓮表示，設計輔助教材是教師日常教學專業工作，在課程宗旨及指引下，按學生不同的學習需要及能力，設計合適的教材，以助學生提升學習興趣，並以「剪裁衣服」為比喻，指學生身材有「高矮肥瘦」，「老師要有靈活性，做一件啱身嘅衣服畀學生。」她指統一規定學校使用指定教材是最簡單的方法，但強調對於學生學習並非最有利。

她表示，自2000年課程改革後，局方鼓勵教師多元教學，發展校本教材，教師間會共同備課設計工作紙，由校內科主任及副校長專業把關；局方亦設立教科書及教材質素保證機制，定期到學校探訪、視學等。她相信絕大部分教師均是專業，只有個別屬「害群之馬」，局方會經由投訴及主動調查作跟進。

小組主席兼新民黨容海恩建議，教育局應設立獨立申訴機制，繞過學校由教育局直接調查。（資料圖片）

另外，會上亦有議員關注如何保障投訴者，小組主席兼新民黨容海恩建議，教育局應設立獨立申訴機制，繞過學校由教育局直接調查。蔡若蓮在會上表示，收到涉及教師失德的投訴後，若與學校事務相關，須經學界了解，故會先轉介學校調查，並由校方向局方報告，若個案程度嚴重，局方會立即嚴肅跟進。