行政手冊促學校管理層規管校本教材　葉建源：政治壓力愈來愈大

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格。教育局近日推出2020/2021學年適用於資助學校的《學校行政手冊》，加入對編訂校本教材的要求，上學年的手冊中則未有談及校本教材。根據最新的手冊內容，在「選用課本和學習/教學材料」部分，最新加入「在編訂校本教材時，學校管理層有責任確保不同科目的教材均符合中央課程的宗旨和目標，所引用的資料正確、內容完整、客觀持平」。 立法會教育界議員葉建源認為，實際上教育界一直秉持類似準則，惟質疑當局加入類似條文是否要加強管制校本教材，反映當局對學校管理層失去信任，或會令他們的政治壓力愈來愈大。 《香港01》正向教育局查詢。

教育局近日推出2020/2021學年適用於資助學校的《學校行政手冊》，加入對編訂校本教材的要求。（教育局網頁）

去年《學校行政手冊》只提醒慎用未經評審教材

教育局日前更新資助學校的《學校行政手冊》，新學年的手冊中新增與校本教材相關的條文。對比2019/2020學年的手冊，當中未有明確談及校本教材，去年手冊的「選用課本和學習/教學材料」部分稱：「那些目前教育局不設教科書送審的高中科目，本局會持續為教師提供學與教資源。課本出版商或許仍會為這些科目出版參考書籍或學與教材料，本局在此特別提醒學校，應慎重考慮是否必須選用這些沒經評審的書籍或學與教材料。」

根據今學年《學校行政手冊》的「選用課本和學習/教學材料」部分，新增一項條文：

在編訂校本教材時，學校管理層有責任確保不同科目的教材均符合中央課程的宗旨和目標，所引用的資料正確、內容完整、客觀持平；教師透過有效的教學策略，讓學生掌握相關的知識和技能，同時培養正面的價值觀和態度。 2020/2021學年資助學校《學校行政手冊》

另外，最新手冊內容的條文稱，學與教資源的種類及來源繁多，學校須為選擇學與教材料確立清晰的校本準則及制定審評機制，以評估和更新校內學與教資源，包括校本教材。

葉建源指對管理層責任不公道

立法會教育界議員葉建源相信，當局在制訂《學校行政手冊》期間未有諮詢業界，最新規定的界線不清晰，亦未有說明「學校管理層」的定義。

葉建源認為，教育界一向認為校本教材需客觀持平，看法與最新條文類近，但學校管理層根本沒有辦法在短時間內審閱所有校本教材，「老師今日備課準備聽日上堂用，管理層點會睇得切？」他認為，現時校本教材的運作大制良好，但中學課程繁重，校長及副校長不會擅長所有科目，條文附加予學校管理層的責任存在不公道，反映當局對他們失去信任，「令大家感覺到學校管理層的政治壓力愈來愈大。」