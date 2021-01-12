新冠肺炎｜先達廣場人流減　租戶先行去檢測呈陰性不怕傳染

旺角先達廣場出現新冠肺炎疫情，至昨日 （11日）有3名店員確診或初步確診，3人是親友關係。不過記者今日（12日）下午到過先達廣場了解，有租戶指「無聽過有初步確診喎，我哋前後左右都驗晒係陰性，可以肯定話你無」，並強調先達廣場只有一位確診者。至於確診店舖旁的員工亦稱，「間舖有3個人，一個中，另外兩個驗完都陰性。」

旺角先達廣場出現新冠肺炎疫情，至昨日 （11日）有3名店員確診或初步確診，3人是親友關係。（張浩維攝）

記者下午到過先達廣場了解，大多租戶都不願上鏡。有租戶對於衞生防護中心指，有先達廣場再有初步確診者的說法感質疑，「佢(衞生署話確診舖頭隔籬有初步確診，無聽過有初步確診喎，我哋前後左右都驗晒係陰性，可以肯定話你無」」，又強調連管理處亦未有提及事件。

確診舖頭位於地下，今日落閘，但旁邊店舖店員透露，該店員工在前日（10日）上午回來，下午已經離開。問到會否擔心染疫嗎？他說：「間舖有3個人，一個中，另外兩個驗完都陰性」，又指自己已經前往做檢測，暫未有結果，「對面嗰啲做晒都係陰性，唔驚！」

至於二樓店舖的朱小姐亦會在今日接受檢測，「噚日出咗新聞後係少咗人，但你話少咗幾多成，又唔係真係少咗好多」，她相信顧客對到訪先達廣場會有提防。

不過也有顧客表示，會帶好口罩，不擔心會感染，「其實我嚟睇飛機模型，又戴咗口罩，唔擔心。」另外，也有人指會避免進入廣場，會選擇在廣場外的向街地舖維修電話。

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