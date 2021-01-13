確診大廈｜佐敦現「疫區」　新填地街爆到廟街、廣東道共18宗

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（12日）公布新增60宗個案，而佐敦新填地街20至26號雙號門牌，累計至少有21宗個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，新填地街附近有幢唐樓中招，距離上址只得2至3分鐘路程，包括廟街及廣東道，當中3幢的確診者屬於中九龍幹線群組，涉7人；在這約0.1平方公里「疫區」，單日增共18宗。 列為強制檢測大廈的新元朗中心第三座，再揪出6名患者，當中三人感染源頭不明，近五日累計共有11名患者。

新填地街唐樓內設有多間劏房，當中20號、22號及26號唐樓爆疫，累計至少21人中招。（張浩維攝）

新填地街三廈9人確診

佐敦新填地街20至26號雙號門牌，有多個劏房戶的唐樓爆疫，累計至少有21宗個案。根據最新資料，在今日新增的個案中，有9人報稱住在該址，年齡約22至75歲，他們居於新填地街20、22及26號。

此外，該址附近不少唐樓亦有新增個案，包括廟街151號、廟街124號、廣東道577號、廣東道514號以及佐敦大廈，路程離新填地街20至26號雙號門牌，只得2至3分鐘。其中在廣東道577號，單日新增4人染疫，4人均無病徵，全屬中九龍幹線群組的密切接觸者，當中包括1歲女童及3歲男童。至於油麻地廟街124號及佐敦大廈，今日分別新增2宗和1宗個案，亦屬中九龍幹線群組。

「疫區」面積約0.1平方公里

資料顯示，除了廟街151號的個案外（#9297），上述今日新增的個案，全部與本地個案有流行病學關連。而翻查資料，在過去14天，廣東道577號早前已上榜，而廟街160號、120至124A號日前都有人確診，同樣很接近新填地街20至26號雙號門牌。

由白加士街、甘肅街、廣東道、佐敦道這個約0.1平方公里的方形範圍內，今日共計錄得18宗個案，佔總數近三分一。

▼1月12日．近14日患者住所及行蹤▼

+ 25 + 25 + 25

中九龍幹線群組共18人染疫

此外，中九龍幹線群組內，至今已累計18人染疫，當中今日確診的9人，全是群組內的密切接觸者，當中有2人報住油麻地新填地街20號。

佐敦新填地街爆疫，20至26號雙號門牌居民都強制檢測。（余俊亮攝）

新元朗中心3座增至11人確診

元朗區亦增加6宗個案，全居於新元朗中心3座。衞生署上周六（9日）指該大廈近期出現兩宗或以上個案，包括有源頭不明個案，因此將其列為強制檢測大廈，近兩周累計共11人染疫。

新增的6名患者年介乎10至70歲，當中46歲女子（＃9315 ）及47歲男子（＃9316）感染源頭不明，其他四人與本地個案有流行病學關連；39歳男子（#9318）及70歲翁（#9320）並無病徵。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

長洲有確診個案

長洲有確診個案，一名68歲男病人（#9342）報稱住在長洲安榮中心，與本地個案有流行病學關連，他自1月10日起發病。此外，亦有確診者（#9344）報住牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座，患者為曾到青衣救護站的救護員。

食物及衞生局晚上公布強制檢測令

任何在2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月15日或之前接受檢測：

1. 佐敦新填地街20號

2. 佐敦新填地街22號

3. 佐敦新填地街24號

4. 佐敦新填地街26號

任何在2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月12日至15日或之前接受檢測：

1. 觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓

2. 觀塘清水灣道2號坪石邨黃石樓

3. 觀塘清水灣道2號坪石邨藍石樓