新冠疫苗｜6私營醫療機構擬承辦接種中心　私院關注需頗多人手

首批新冠肺炎疫苗最快下月到港，政府將在18區設立社區疫苗接種中心，擬由私家醫院及醫療機構承辦。 《香港01》向本港13間私家醫院、5間大型醫療集團查詢，當中約6間表明有意參與或盡力協助，另有私家醫院就指仍有待政府公布更多細節再作考慮。有私家醫院直言，是次計劃長達六個月或更長時間，需要大量人力資源配合，院方會在不影響醫院服務的前提下積極配合。

卓健醫療表明支持及有意參與政府的疫苗接種計劃。 (卓健醫療中心網頁)

卓健、盈健響應 待政府公布詳情再安排人手

卓健醫療表明支持及有意參與政府的疫苗接種計劃，卓健稱，待政府釐定接種計劃安排及細節，該公司會就接種中心營運、診所接種安排或外展等方面提供適切支援，希望讓市民盡早恢復日常生活。在營運接種中心方面，例如醫護人手、中心規格等，該公司會因應政府要求，積極作出籌備及妥善安排，並確保現有診所服務不受影響；同時如需安排診所接種，該公司擁有參與季節性流感疫苗資助計劃的經驗，人手和設施亦均能提供相關疫苗接種服務。

盈健醫療也稱，在私人診所或疫苖接種中心實施等各項安排上，該公司一直有參與政府和業界的交流會議，亦希望一同協助為市民接種疫苗出一分力。在設立疫苖接種中心方面，人手安排需視乎政府要求有關承辦商需負責的工作內容及規模而定，集團會待政府公布相關細節，因應承辦接種中心的規模及工作量而配置相關醫護人員，亦會安排招聘應付有關服務需求。

荃灣港安醫院指是次計劃長達六個月或更長時間，需要大量人力資源配合，。（資料圖片）

聖保祿醫院：將准員工報名告假參與

而在私家醫院方面，港怡醫院表示支持政府的疫苗接種計劃，該院將盡能力協助社區疫苗接種中心的工作及安排該院的門診提供有關接種服務。聖保祿醫院也稱支持政府推動的疫苗接種計劃，尚待政府公佈計劃詳情，該院將會參考上次社區檢測中心工作的經驗，讓員工自願報名告假參與，院方負責協調和人手安排，確保醫院服務不會受到影響。

不過，荃灣港安醫院就坦言，該院雖然有意願參與是次疫苗接種計劃，惟是次計劃長達六個月或更長時間，需要大量人力資源配合，院方將在不影響醫院服務的前提下積極配合，現正與政府磋商並了解細節安排，以確保現有服務不受影響。司徒拔道的港安醫院也稱，該院將積極配合，現正與政府磋商並了解細節安排，惟仍需考慮防疫措施及人流安排，該院將以保障病人利益和安全，及維持現有服務質素的前提下，積極配合和提供協助。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

中大醫院早表明有意承辦疫苗接種中心

部分醫院仍需考慮，養和醫院稱會盡力為政府提供協助，至於是否參與疫苗中心工作，會跟政府詳細了解中心的運作及要求，再作仔細探討及研究。明德國際醫院表示，政府分享了接種新型冠狀病毒疫苗多種途徑的方案，該院期望獲取進一步實際的運作細節以作考慮。浸會醫院表示，有興趣參與計劃，正與政府商討，待政府公布細節後再作決定。

寶血醫院及嘉諾撒醫院表示暫時不作回應，而仁安醫院、聖德肋撒醫院及播道醫院、聯合醫務、尚至醫療沒有回覆。

至於康健醫療及中大醫院，早前接受訪問時已表明有意承辦疫苗接種中心，中大醫院更願借出場地予政府。