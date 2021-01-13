巴西數據指有效率僅50.4%　一文睇清科興疫苗技術、價格及副作用

根據巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）1月12日發表的臨床測試數據，中國科興生物（Sinovac）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的「整體有效率」只有50.4%。 中國科興是香港政府早前宣布購入的三款疫苗之一，其研發的所謂「滅活疫苗」，意思是透過滅活技術是將病毒殺死，並過濾至不會致病，從而引起人體的免疫反應。

「滅活疫苗」屬於較傳統的疫苗技術。它的存放條件較簡單，只需要放於常規冰箱溫度下的2至8度，不少疫苗例如狂犬病疫苗都是滅活疫苗。

據內地傳媒報道，科興的工廠24小時運作，現時每天可生產數十萬劑新冠疫苗，隨着工廠二期即將完工，日產量將超過百萬劑，年產能超過6億劑。科興滅活疫苗採用的是新型冠狀病毒（CZ株）接種Vero細胞，經病毒培養、收獲、滅活、純化和鋁吸附製成，不添加防腐劑和生物保護劑。

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價格與副作用

至於價格、副作用等其他方面，科興生物早前於浙江義烏、嘉興等地協助政府啟動新冠疫苗緊急使用，每劑200元人民幣，共接種兩劑。從疫苗接種知情同意書上的說明可見，不良反應分為常見不良反應、罕見不良反應和極罕見不良反應三種。

其中常見不良反應包括注射部位可能出現疼痛、觸痛、紅腫及瘙癢或出現一過性發熱反應；罕見不良反應包括接種部位嚴重紅腫、重度發熱反應；極罕見不良反應則包括局部無菌化化膿、過敏性皮疹、過敏性休克等。



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根據巴西布坦坦研究所發表的臨床測試數據，中國科興生物研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗的「整體有效率」只有50.4%。巴西布坦坦研究所是科興在當地的合作夥伴，負責臨床研究的帕拉西奧斯（Ricardo Palacios）指，新數據包括「非常輕微」而無需接受治療的感染個案。

港府早前（8日）表示，在港開始注射前，藥廠須提供第三期臨床研究數據、生產過程等資料作申請，而衞生署已與科興接洽，希望盡快取得疫苗CoronaVac在巴西進行臨床測試數據作評估。