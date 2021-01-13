新冠肺炎｜巴西指科興疫苗有效率僅超過五成　周日決定是否使用

巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）1月12日表示，在國內一項後期臨床試驗中，中國科興生物（Sinovac）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的「整體有效率」（general efficacy）只有50.4%。 當地衞生監督局（Anvisa）稱會在17日舉行會議，商討是否向科興、以及英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗批出緊急使用許可。

巴西布坦坦研究所是科興在當地的合作夥伴，負責臨床研究的帕拉西奧斯（Ricardo Palacios）指，新數據包括「非常輕微」而無需接受治療的感染個案。當局曾在7日表示，科興疫苗的「臨床有效率」（clinical efficacy）為78%。

除了巴西，全球多國都有參與研究科興疫苗的效用，土耳其研究人員在12月公布根據中期分析，該疫苗的有效率為91.25%；印尼當局的數據則顯示為65%，並在11日批出緊急使用許可。不過布坦坦研究所指出，當地的研究是集中於疫情最嚴峻情況時進行，參與人士包括前線醫護人員及年長志願人士，因此難以與其他研究或疫苗比較。

香港政府採購的3款疫苗當中其中一款就是科興疫苗。

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